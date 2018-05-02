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Гендиректор полиции: в Эстонии нет мафии

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Эльмар Вахер.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

В Эстонии нет мафии в ее классическом смысле, где преступный мир влияет на политику и жизнь людей, заявил и.о. генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, передает Rus.Err.

"В Эстонии нет мафии, а есть преступные группировки. В случае мафии преступный мир влияет на политику, культуру и каждодневную жизнь людей. В 1990-е годы так и было, но сейчас уже нет. В то время полицейским платили, чтобы они удаляли страницы из папок с уголовными делами", - отметил Вахер в онлайн-передаче ERR "Otse uudistemajast".

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