Гендиректор полиции: в Эстонии нет мафии

"В Эстонии нет мафии, а есть преступные группировки. В случае мафии преступный мир влияет на политику, культуру и каждодневную жизнь людей. В 1990-е годы так и было, но сейчас уже нет. В то время полицейским платили, чтобы они удаляли страницы из папок с уголовными делами", - отметил Вахер в онлайн-передаче ERR "Otse uudistemajast".