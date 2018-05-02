Рыбацкие сапоги подвели: на Чудском озере утонул мужчина

Вчера вечером пограничники получили сообщение, что во второй половине дня в деревне Колкья (Причудская волость, Тартумаа) пожилой мужчина отправился забрасывать сети в прибрежной зоне и до сих пор не вернулся. Садовая тачка, в которой он вез сети, по словам позвонившего в центр тревоги соседа пропавшего, стояла пустой на берегу, и поблизости никого не было, пишет Tartu Postimees.
Отреагировавшие на вызов пограничники Варнья проверили прибрежные зоны и камыши и обнаружили примерно в 150 метрах от берега утонувшего 69-летнего мужчину. Тело пожилого мужчины отправили на вскрытие для установления точной причины смерти.
По словам начальника кордона Яльмара Эрнитса, по первоначальным данным, к такому печальному исходу могли привести большие рыбацкие сапоги мужчины, которые идеально подходят для передвижения в камышах и на мелководье, но при носке требуют внимательности, если вода выше бедра.
«К сожалению, нередки случаи, когда рыбаки заходят слишком глубоко в воду, она затекает в сапоги и по принципу поплавка переворачивает человека. Так он оказывается в водной ловушке», - описал Эрнитс.