среда, 2 мая 2018 г.
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Рыбацкие сапоги подвели: на Чудском озере утонул мужчина

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Чудское озеро.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Вчера вечером пограничники получили сообщение, что во второй половине дня в деревне Колкья (Причудская волость, Тартумаа) пожилой мужчина отправился забрасывать сети в прибрежной зоне и до сих пор не вернулся. Садовая тачка, в которой он вез сети, по словам позвонившего в центр тревоги соседа пропавшего, стояла пустой на берегу, и поблизости никого не было, пишет Tartu Postimees.

Отреагировавшие на вызов пограничники Варнья проверили прибрежные зоны и камыши и обнаружили примерно в 150 метрах от берега утонувшего 69-летнего мужчину. Тело пожилого мужчины отправили на вскрытие для установления точной причины смерти.

По словам начальника кордона Яльмара Эрнитса, по первоначальным данным, к такому печальному исходу могли привести большие рыбацкие сапоги мужчины, которые идеально подходят для передвижения в камышах и на мелководье, но при носке требуют внимательности, если вода выше бедра.

«К сожалению, нередки случаи, когда рыбаки заходят слишком глубоко в воду, она затекает в сапоги и по принципу поплавка переворачивает человека. Так он оказывается в водной ловушке», - описал Эрнитс.

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