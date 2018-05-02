Рыбацкие сапоги подвели: на Чудском озере утонул мужчина

Вчера вечером пограничники получили сообщение, что во второй половине дня в деревне Колкья (Причудская волость, Тартумаа) пожилой мужчина отправился забрасывать сети в прибрежной зоне и до сих пор не вернулся. Садовая тачка, в которой он вез сети, по словам позвонившего в центр тревоги соседа пропавшего, стояла пустой на берегу, и поблизости никого не было, пишет Tartu Postimees.