Фото: после столкновения два автомобиля улетели в кювет
2 мая 2018 г., 15:17
Сегодня до полудня на шоссе между Тарту и Вильянди, вблизи Ойу произошло ДТП. Renault врезался в стоявшую на обочине дороги Toyota. В результате столкновения обе машины оказались в кювете.
Sakala сообщает, что в момент ДТП в Toyota не было людей. «Находящимся в Renault людям медики оказались первую помощь на месте, но никому госпитализация не понадобилась. Водитель Renault сказал, что ему в глаза светило солнце и он не увидел стоявший у дороги автомобиль», - сообщил фотограф Кенно Соо с места событий.
Из-за ДТП движение в одну сторону было нарушено на короткое время.