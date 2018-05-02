Фото: после столкновения два автомобиля улетели в кювет

Sakala сообщает, что в момент ДТП в Toyota не было людей. «Находящимся в Renault людям медики оказались первую помощь на месте, но никому госпитализация не понадобилась. Водитель Renault сказал, что ему в глаза светило солнце и он не увидел стоявший у дороги автомобиль», - сообщил фотограф Кенно Соо с места событий.