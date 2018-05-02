среда, 2 мая 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: после столкновения два автомобиля улетели в кювет

Фото: после столкновения два автомобиля улетели в кювет

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня до полудня на шоссе между Тарту и Вильянди, вблизи Ойу произошло ДТП. Renault врезался в стоявшую на обочине дороги Toyota. В результате столкновения обе машины оказались в кювете.

Sakala сообщает, что в момент ДТП в Toyota не было людей. «Находящимся в Renault людям медики оказались первую помощь на месте, но никому госпитализация не понадобилась. Водитель Renault сказал, что ему в глаза светило солнце и он не увидел стоявший у дороги автомобиль», - сообщил фотограф Кенно Соо с места событий.

Из-за ДТП движение в одну сторону было нарушено на короткое время.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ