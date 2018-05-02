В Эстонии продлили срок действия дигитального удостоверения личности

До сих пор карта digi-ID выдавалась на три года, но начиная с мая этого года срок действия был продлен и теперь действует столько же, сколько ID-карта, то есть пять лет.

"Дигитальное удостоверение личности используют, например, э-резиденты Эстонии, а также многие жители Эстонии, которым по работе часто приходится аутентифицировать себя для использования электронных услуг или проставлять дигитальную подпись. Это удобно и такой возможностью пользуется 40 000 человек“, — сказала руководитель отдела миграционной политики и гражданства Рутть Аннус.

"Для пользователей digi-ID более длительный срок действия будет удобнее и выгоднее, а также это поможет уравнять срок действия разных удостоверяющих личность документов", — добавила Аннус.

Все пользователи карт digi-ID с трехлетним сроком действия смогут обновить сертификаты своих карт дистанционно начиная с 1 ноября 2018 года и продлить таким образом срок действия своих digi-ID еще на два года. Если карта с трехлетним сроком действия теряет действие до 1 ноября 2018 года, то в этом случае следует ходатайствовать о новой карте с пятилетнем сроком действия в Департаменте полиции и погранохраны.