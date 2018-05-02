Макрон запутался в английских словах и назвал жену австралийского президента вкусной

Конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, где президент Франции находится с визитом, пишет издание Vanity Fair. «Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену», - сказал Макрон.

Цитату главы Франции уже разместили многие средства массовой информации и обсуждают в соцсетях. Издание отмечает, что Макрон, скорее всего, неправильно употребил французское слово delicieux, использовав в английском языке delicious как кальку с французского. Во французском языке это слово означает «восхитительный, очаровательный», но в английском оно употребляется в основном по отношению к еде.