среда, 2 мая 2018 г.
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Макрон запутался в английских словах и назвал жену австралийского президента вкусной

Макрон запутался в английских словах и назвал жену австралийского президента вкусной

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: NICOLAS NICOLAS MESSYASZ/SIPA/SCANPIX

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Люси, супругу премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла, вкусной. Такой эпитет он ошибочно применил, обратившись к высокопоставленным супругам со словами благодарности за гостеприимство, пишет NEWSru.

Конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, где президент Франции находится с визитом, пишет издание Vanity Fair. «Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену», - сказал Макрон.

Цитату главы Франции уже разместили многие средства массовой информации и обсуждают в соцсетях. Издание отмечает, что Макрон, скорее всего, неправильно употребил французское слово delicieux, использовав в английском языке delicious как кальку с французского. Во французском языке это слово означает «восхитительный, очаровательный», но в английском оно употребляется в основном по отношению к еде.

Эммануэль Макрон прилетел в Австралию на три дня 1 мая. Французский президент собирается обсудить в основном сотрудничество между странами в обороне, экономике и сфере безопасности, отмечает РИА «Новости».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ