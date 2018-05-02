Таллинн выделил внушительную сумму на реставрацию Казанской церкви

В соответствии с планом, реставрационные работы в Казанской церкви завершатся к 2021 году.

«Казанская церковь представляет собой большую ценность и важна не только для православной общины, но в целом имеет неоспоримое значение для истории и культуры Таллинна. Храм Рождества Пресвятой Богородицы, который через три года отметит свое трехсотлетие, является старейшим сакральным деревянным сооружением в Таллинне. Здесь с 1943 по 1945 годы служил псаломщиком митрополит Корнилий», - сказал Михаил Кылварт.

В прошлом году на реставрационные работы из бюджета города было выделено 50 000 евро, сумма была направлена на ремонт крыши. В этом году приход Таллиннского Храма Рождества Пресвятой Богородицы снова обратился в Таллиннскую горуправу с просьбой поддержать продолжение реставрационных работ. Таллиннский департамент городского планирования выделит из бюджета на эти цели 180 000 евро.

Реставрация продолжится реконструкцией отопительной и вентиляционной систем церкви, также начнется реставрация внутреннего убранства церкви и памятников старины.

Храм Рождества Богородицы был построен в 1721 г. Сюда были перенесены из Санкт-Петербурга список с Казанской иконы Божией Матери и древний воинский полковой складень с тем же изображением, благодаря чему в народе церковь получила название Казанской. До первой мировой войны это была гарнизонная церковь, а с 1919 года ее прихожанами стали гражданские люди. В 1835 году церковь подверглась первой перестройке. В 1859 году на ее месте хотели поставить каменный храм, но ограничились ремонтом, в ходе которого новый облик приобрели колокольня и шпиль, во внутренних помещениях появилась богатая роспись.