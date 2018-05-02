Новая уловка мошенников: предлагают работу, чтобы получить доступ к интернет-банку

Латвийская пенсионерка разместила на портале ss.com объявление, что ищет работу. Вскоре ей позвонил молодой человек с предложением, пообещав почти 1000 евро. «На руки» женщина должна была получать 700 евро.

Объяснять, что для латвийских пенсионеров это огромная сумма, не нужно. Поэтому женщина вступила с потенциальным работодателем в переписку, после чего тот попросил доступ к ее интернет-банку. Свою просьбу он объяснил тем, что якобы должен убедиться, что у нее нет долгов.

«Он так красиво говорил ... я ему поверила, и дала эти коды, которые он попросил. Позже, «SMScredit» и «Vivus» прислали мне сообщение, что мою электронную почту сменили. Я поняла, что он хотел взять в банке кредит».

Скорее всего, о настоящих намерениях мошенника, женщина догадалась как раз после того, как на ее имя был оформлен кредит. На этот раз ее спасло предупреждающее сообщение от компании быстрых кредитов, поэтому профиль был мгновенно заблокирован.

Обманщик позаботился об анонимности, отправив данные, которые, скорее всего, ему не принадлежат, а также указал компанию, в которой он якобы работает. Вероятно, он не подозревал, что такое предприятие действительно существует - страховая брокерская компания «Mūsu Domīnija» работает уже более десяти лет, и впервые получила сообщение о предполагаемом мошенничестве.

«7 апреля получили информацию, что неизвестный мужчина использовал имя нашей компании в целях мошенничества. 9 апреля обратились в Госполицию с просьбой разобраться в ситуации. На данный момент мы ждем решений от стражей порядка», - рассказывает член правления «Mūsu Domīnija» Рихард Звирбулис.

В полиции предупреждают, что на сегодняшний день такой вид мошенничества, как оформление кредитов на чужое имя, является очень популярным.

Таким способом представители криминального мира могут быстро и легко получать прибыль. А людей, которые добровольно делятся конфиденциальными данными, очень много.