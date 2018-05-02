Сеэдер: камнем преткновения в случае с Вахером стала восточная граница

На прошлой неделе министр внутренних дел Андрес Анвельт сообщил, что сомнения Сеэдера в последнюю минуту заставили правительство перенести утверждения Вахера в должности генерального директора Департамента полиции и погранохраны.

Сегодня Сеэдер сказал Postimees, что утверждение Вахера в должности перенес все же сам Анвельт, а не IRL: «Прежде с Анвельтом была договоренность, что он не будет вносить этот пункт в повестку дня заседания правительства до тех пор, пока фракция IRL не обсудит эту тему, - сказал председатель партии. – Мы учитываем мнение всех членов партии, а потому обычно обсуждаем дела между своими».

По словам Сеэдера, у части членов фракции были вопросы, особенно по поводу формирования цены на восточную границу: «Разница в 120 миллионов евро по сравнению с первоначальной оценкой – это колоссальный просчет». Сеэдер подчеркнул, что за решение все же отвечает руководитель организации. «Обстоятельство, что проект был составлен во времена прежнего министра внутренних дел в спешке, не уменьшает серьезность ситуации».