Сеэдер: камнем преткновения в случае с Вахером стала восточная граница

Препятствием в назначении Эльмара Вахера на новый срок в должности генерального директора полиции стало формирование окончательной цены строительства восточной границы, сказал председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер. Однако партия не собирается накладывать вето на его назначение, пишет Postimees.
На прошлой неделе министр внутренних дел Андрес Анвельт сообщил, что сомнения Сеэдера в последнюю минуту заставили правительство перенести утверждения Вахера в должности генерального директора Департамента полиции и погранохраны.
Сегодня Сеэдер сказал Postimees, что утверждение Вахера в должности перенес все же сам Анвельт, а не IRL: «Прежде с Анвельтом была договоренность, что он не будет вносить этот пункт в повестку дня заседания правительства до тех пор, пока фракция IRL не обсудит эту тему, - сказал председатель партии. – Мы учитываем мнение всех членов партии, а потому обычно обсуждаем дела между своими».
По словам Сеэдера, у части членов фракции были вопросы, особенно по поводу формирования цены на восточную границу: «Разница в 120 миллионов евро по сравнению с первоначальной оценкой – это колоссальный просчет». Сеэдер подчеркнул, что за решение все же отвечает руководитель организации. «Обстоятельство, что проект был составлен во времена прежнего министра внутренних дел в спешке, не уменьшает серьезность ситуации».
«На назначение Вахера на эту должность IRL не накладывает вето, поскольку, по мнению отвечающего за это министра Андреса Анвельта, большую ответственность в вопросе границы должен нести бывший министр внутренних дел Ханно Певкур, а не Вахер», - сказал Сеэдер.