В Эстонии вскоре могут появиться оружейные заводы

Член правления расположенного в Кадрина предприятия Eesti Arsenal Йенс Хауг сказал, что сейчас они занимаются производством военных взрывчатых веществ, которые они также поставляют в Силы обороны. Для этого они используют заводы за рубежом.

«Мы очень ждем этот закон и надеемся, что он пройдет и мы сможем сделать первые шаги, чтобы в какой-то момент в Эстонии стал работать нормальный завод», - сказал он. Хауг отметил, что фактическое осуществление закона, в том числе строительство завода, потребует много времени. На данный момент даже невозможно запросить детальную планировку для строительства завода.

Сколько подобных заводов в Эстонии может быть создано, Министерство обороны еще не смогло сказать на сегодняшней пресс-конференции.