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Корь продолжает бушевать в Эстонии: заболели школьница и молодой мужчина

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ФОТО: Panther Media/Scanpix

На этой неделе на Сааремаа подтверждены еще два случая заболевания корью: у школьницы и 30-летнего мужчины. Оба случая заболевания не связаны с путешествиями.

Всего с начала года на Сааремаа лабароторно подтвердили восемь случаев заболевания: два человека заболели в марте и шесть – в апреле.

Корь очень легко передается от человека к человеку, но этого можно избежать с помощью вакцинации. При первых признаках болезни следует связаться по телефону со своим семейным врачом и сообщить, что вы могли контактировать с заболевшим корью человеком.

Конечно, следует проверить свои данные о вакцинации против кори. Если человек был вакцинирован против кори двумя дозами, вероятность заболеть очень низкая. Если же человек вовсе не был вакцинирован или был вакцинирован в детстве одной дозой, вероятность заболеть высока.

Первая вакцинация делается в первый год жизни ребенка, а повторная вакцинация - в 13 лет.

Первые признаки заболевания корью: высокая температура, плохое самочувствие, кашель, насморк, конъюнктивит и болезненная чувствительность глаз к свету. Через несколько дней на коже появляется характерная сыпь, которая начинается от ушей, перемещается на лицо и шею, а позже распространяется по всему телу. Опасность заражения корью есть за 4-5 дней до и до 5 дней после появления сыпи. Для ограничения распространения болезни важно избегать контакта с больным весь период.

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