Корь продолжает бушевать в Эстонии: заболели школьница и молодой мужчина

На этой неделе на Сааремаа подтверждены еще два случая заболевания корью: у школьницы и 30-летнего мужчины. Оба случая заболевания не связаны с путешествиями.
Всего с начала года на Сааремаа лабароторно подтвердили восемь случаев заболевания: два человека заболели в марте и шесть – в апреле.
Корь очень легко передается от человека к человеку, но этого можно избежать с помощью вакцинации. При первых признаках болезни следует связаться по телефону со своим семейным врачом и сообщить, что вы могли контактировать с заболевшим корью человеком.
Конечно, следует проверить свои данные о вакцинации против кори. Если человек был вакцинирован против кори двумя дозами, вероятность заболеть очень низкая. Если же человек вовсе не был вакцинирован или был вакцинирован в детстве одной дозой, вероятность заболеть высока.
Первая вакцинация делается в первый год жизни ребенка, а повторная вакцинация - в 13 лет.
Первые признаки заболевания корью: высокая температура, плохое самочувствие, кашель, насморк, конъюнктивит и болезненная чувствительность глаз к свету. Через несколько дней на коже появляется характерная сыпь, которая начинается от ушей, перемещается на лицо и шею, а позже распространяется по всему телу. Опасность заражения корью есть за 4-5 дней до и до 5 дней после появления сыпи. Для ограничения распространения болезни важно избегать контакта с больным весь период.