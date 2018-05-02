Покурить важнее, чем ездить: любитель травки обменял BMW на марихуану

Обвиняемый в прошлом году в Паргауйском крае приобрел 48,6 граммов марихуаны у лица, уголовный процесс против которого возбужден в отдельном деле. Наркоторговцу мужчина отдал свой BMW318, передает Rus.TVNET.

Мужчина забрал наркотики домой, где хранил их и употреблял до тех пор, пока полиция не произвела обыск.