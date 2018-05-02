Крик души: вместе с алкоголиками пропала рабочая сила

Лийви Саагпакк, владелица магазинов в Каллемяэ и Лаймьяла говорит, что если 15-20 лет назад в окрестностях слонялось достаточно много пьяниц, то теперь они почти все пропали. "Не бывает больше рядом с нами посиделок и попоек", — говорит она. То же самое произошло и с магазином в Аудла, который Лийви несколько лет назад закрыла из-за отсутствия покупателей.

Почему так случилось, Лийви точно сказать не может. "Кто-то переехал, кто-то умер; может быть, немного изменился менталитет", — предположила она.

Важную роль в исчезновении пьяниц сыграла, по оценке Лийви, эстонская полиция, которая выписывала внушительные штрафы тем, кто в нетрезвом виде ездил на велосипедах.