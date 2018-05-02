среда, 2 мая 2018 г.
"Я не слышал, чтобы Эстонию когда-либо так хулили" Урмас Паэт
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Крик души: вместе с алкоголиками пропала рабочая сила

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Старый деревенский магазин. Иллюстративное фото.

ФОТО: Verni Leivak

Любители горячительного, которые осаждали тут и там лестницы магазинов на Сааремаа, покинули Лаймьяла, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

Лийви Саагпакк, владелица магазинов в Каллемяэ и Лаймьяла говорит, что если 15-20 лет назад в окрестностях слонялось достаточно много пьяниц, то теперь они почти все пропали. "Не бывает больше рядом с нами посиделок и попоек", — говорит она. То же самое произошло и с магазином в Аудла, который Лийви несколько лет назад закрыла из-за отсутствия покупателей.

Почему так случилось, Лийви точно сказать не может. "Кто-то переехал, кто-то умер; может быть, немного изменился менталитет", — предположила она.

Важную роль в исчезновении пьяниц сыграла, по оценке Лийви, эстонская полиция, которая выписывала внушительные штрафы тем, кто в нетрезвом виде ездил на велосипедах.

Поскольку у каждой медали две стороны, причудливым образом стали исчезать и сами магазины. Живущий рядом с Лаймьяла в деревне Йые Калев Сирп сетует, что если раньше можно было прийти в магазин и узнать все деревенские новости, то теперь необходимых сведений взять негде. По словам Калева, у него самого уже нет сил заготавливать на зиму дрова и нет больше компаний, проводивших время у магазинов, которые можно было нанять как рабочую силу.

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