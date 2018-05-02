Крик души: вместе с алкоголиками пропала рабочая сила

Любители горячительного, которые осаждали тут и там лестницы магазинов на Сааремаа, покинули Лаймьяла, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.
Лийви Саагпакк, владелица магазинов в Каллемяэ и Лаймьяла говорит, что если 15-20 лет назад в окрестностях слонялось достаточно много пьяниц, то теперь они почти все пропали. "Не бывает больше рядом с нами посиделок и попоек", — говорит она. То же самое произошло и с магазином в Аудла, который Лийви несколько лет назад закрыла из-за отсутствия покупателей.
Почему так случилось, Лийви точно сказать не может. "Кто-то переехал, кто-то умер; может быть, немного изменился менталитет", — предположила она.
Важную роль в исчезновении пьяниц сыграла, по оценке Лийви, эстонская полиция, которая выписывала внушительные штрафы тем, кто в нетрезвом виде ездил на велосипедах.
Поскольку у каждой медали две стороны, причудливым образом стали исчезать и сами магазины. Живущий рядом с Лаймьяла в деревне Йые Калев Сирп сетует, что если раньше можно было прийти в магазин и узнать все деревенские новости, то теперь необходимых сведений взять негде. По словам Калева, у него самого уже нет сил заготавливать на зиму дрова и нет больше компаний, проводивших время у магазинов, которые можно было нанять как рабочую силу.