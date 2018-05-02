среда, 2 мая 2018 г.
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В США разбился военный самолет "Геркулес", есть погибшие

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Военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес". Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

В американском штате Джорджия потерпел крушение самолет C-130 Hercules. Об этом сообщает в Twitter Ассоциация профессиональных пожарных города Саванны, передает Newsru.com.

По предварительным данным, на борту находились пять человек. Погибло не менее двоих членов экипажа, передает РИА "Новости".

Место ЧП оцеплено, здесь работают сотрудники экстренных служб.

Причины катастрофы пока неизвестны. Утверждается, что рухнувший лайнер является грузовым самолетом Национальной гвардии.

"Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии. Это все, что мы знаем на данный момент", - сказала журналистам представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о падении самолета.

В Сети появилась фотография с места ЧП. На снимке виден хвост самолета, лежащий рядом с шоссе. Над ним виднеется огонь и черный дым.

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