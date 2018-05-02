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В Харьюмаа в ДТП погиб мужчина Дополнено в 21.55!

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Сегодня вечером в Харьюмаа в Нийтвялья произошла тяжелая авария, в которой погиб мужчина средних лет.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что авария произошла в 20.45 у гольф-центра Нийтвялья, когда автомобиль Ford Mondeo съехал с дороги. Автомобиль двигался со стороны Хаапсалуского шоссе в сторону Палдиского шоссе.

В дорожно-транспортном происшествии погиб 53-летний водитель автомобиля.

Был ли водитель пьян и другие обстоятельства происшедшего выяснятся в ходе экспертизы.

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