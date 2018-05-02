Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что авария произошла в 20.45 у гольф-центра Нийтвялья, когда автомобиль Ford Mondeo съехал с дороги. Автомобиль двигался со стороны Хаапсалуского шоссе в сторону Палдиского шоссе.