В Харьюмаа в ДТП погиб мужчина Дополнено в 21.55!
2 мая 2018 г., 21:14
Сегодня вечером в Харьюмаа в Нийтвялья произошла тяжелая авария, в которой погиб мужчина средних лет.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что авария произошла в 20.45 у гольф-центра Нийтвялья, когда автомобиль Ford Mondeo съехал с дороги. Автомобиль двигался со стороны Хаапсалуского шоссе в сторону Палдиского шоссе.
В дорожно-транспортном происшествии погиб 53-летний водитель автомобиля.
Был ли водитель пьян и другие обстоятельства происшедшего выяснятся в ходе экспертизы.