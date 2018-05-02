Суд Нью-Йорка обязал Иран выплатить миллиарды долларов родственникам жертв терактов 11 сентября

Дэниэлс сослался на принятое еще в декабре 2011 года решение федерального суда Нью-Йорка, установившего тот факт, что именно Иран оказывал материальную помощь террористической группировке "Аль-Каида"*, взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября.

В итоге судья назначил компенсации супругам погибших в размере 12,5 млн долларов, родителям погибших - 8,5 млн долларов, братьям и сестрам жертв терактов - 4,25 млн долларов. Решение нью-йоркского суда "носит символичный характер, так как Иран никогда не отвечал на подобные иски и вряд ли заплатит родственникам жертв", - отмечают американские журналисты.

Весной прошлого года более 800 человек, включая как родственников погибших во время терактов 11 сентября 2001 года, так и пострадавших в результате атак, подали иск против Саудовской Аравии. Авторы заявления хотят взыскать с Эр-Рияда денежную компенсацию.

Согласно иску, ряд саудовских государственных благотворительных организаций и правительственных структур поддерживали связь с Усамой бен Ладеном. Правительство Саудовской Аравии утвердило при этом радикальную форму ислама как свою государственную религию и тратило деньги на ее продвижение по всему Ближнему Востоку, утверждали истцы.

Также в иске саудовские власти обвиняются в том, что им было известно о связях с "Аль-Каидой" по крайней мере трех угонщиков самолетов, участвовавших в терактах 9/11. В заявлении говорилось, что их паспорта были помечены секретным индикатором, о чем Саудовская Аравия не проинформировала США.

В сентябре 2016 года конгресс США принял закон "Правосудие против спонсоров террористического акта", позволяющий отдельным гражданам подавать иск против иностранного правительства за его предполагаемую причастность к терроризму. Занимавший в то время пост президента Барак Обама наложил вето на законодательный акт.

Однако впоследствии обеим палатам конгресса удалось преодолеть запрет. Это был первый случай за все время работы администрации Обамы с 2008 года, когда законодатели смогли преодолеть вето президента.

Когда законопроект был только внесен на рассмотрение сената, власти Саудовской Аравии пригрозили продать все американские активы, которыми располагает страна, на общую сумму 750 млрд долларов. После того как акт был принят конгрессом, Эр-Рияд предупредил о потенциальных "гибельных" последствиях.

Теракты, произошедшие в США в 2001 году, считаются крупнейшими в истории человечества. Утром 11 сентября 19 террористов, имеющих отношение к "Аль-Каиде", разделившись на четыре группы, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Два Boeing врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий был направлен в здание Пентагона в Вашингтоне, четвертый рухнул в штате Пенсильвания.

В результате терактов погибли около трех тысяч человек (2977, еще 24 считаются пропавшими без вести), более шести тысяч были ранены. Известно, что на двух самолетах, которые врезались в небоскребы ВТЦ, в общей сложности находилось 157 человек. Кроме того, погибли 343 пожарных, 60 полицейских и восемь сотрудников скорой помощи.