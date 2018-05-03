Студия Postimees: есть ли у соцдемов план, мистер Осиновский? 12.00
3 мая 2018 г., 7:46
Следующий год в Эстонии будет богат на выборы (в Рийгикогу и Европарламент), и, возможно, на яркие политические противостояния. Необычное оживление уже сейчас царит в стане политиков. Как социал-демократы намерены выбираться из пропасти?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский, добровольно сложивший с себя полномочия министра труда и здравоохранения.
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть на нашем портале в повторе.