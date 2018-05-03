четверг, 3 мая 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
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Студия Postimees: есть ли у соцдемов план, мистер Осиновский? 12.00

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Следующий год в Эстонии будет богат на выборы (в Рийгикогу и Европарламент), и, возможно, на яркие политические противостояния. Необычное оживление уже сейчас царит в стане политиков. Как социал-демократы намерены выбираться из пропасти?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский, добровольно сложивший с себя полномочия министра труда и здравоохранения.

  • Стоит ли воспринимать уход Осиновского из правительства как предстоящее бегство из политики?
  • Что стало последней каплей, которая привела к отставке: борьба с алкоголем или проблемы Больничной кассы?
  • Насколько сейчас КабМин способен принимать решения?
  • Почему дискуссия по русским школам зашла в тупик?
  • С каким конкретным предложением по русским школам намерены выступить соцдемы?
  • Готов ли у соцдемов план по серым паспортам?

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть на нашем портале в повторе. 

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