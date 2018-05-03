Полиция просит помощи в поисках 76-летней женщины

По словам близких, она могла сойти на станции Мяннику. По телефону она успела сказать, что видит знак Китсекюла, после чего батарея ее мобильного телефона села. Ээва могла находиться вблизи перекрестка Таммсааре-теэ и Пярнуского шоссе. Полицейские начали поиски женщины в 19 часов, но пока поиски не принесли результата.