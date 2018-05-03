четверг, 3 мая 2018 г.
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Полиция просит помощи в поисках 76-летней женщины

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 76-летней Ээвы, которая выехала 2 мая на поезде из Вильянди в Таллинн, но не прибыла в место назначения.

По словам близких, она могла сойти на станции Мяннику. По телефону она успела сказать, что видит знак Китсекюла, после чего батарея ее мобильного телефона села.  Ээва могла находиться вблизи перекрестка Таммсааре-теэ и Пярнуского шоссе. Полицейские начали поиски женщины в 19 часов, но пока поиски не принесли результата.

Ээва небольшого роста и худощавого телосложения. На ней фиолетовая куртка, вязаная шапка и при себе черная сумка.

Всех, кто видел изображенную на фото женщину, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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