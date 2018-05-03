На шоссе Таллинн – Нарва произошла авария: двух человек доставили в больницу

Как отмечает полиция, водитель легкового автомобиля BMW 523 пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся по полосе встречного движения автомобилем Škoda Yeti, которым управлял 61-летний мужчина.