На шоссе Таллинн – Нарва произошла авария: двух человек доставили в больницу
3 мая 2018 г., 7:22
В среду, 2 мая, около 09.30 на 206-ом километре шоссе Таллинн – Нарва произошла авария, в результате которой пострадали два человека, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Как отмечает полиция, водитель легкового автомобиля BMW 523 пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся по полосе встречного движения автомобилем Škoda Yeti, которым управлял 61-летний мужчина.
Водителя Škoda и 60-летнюю пассажирку доставили в Нарвскую больницу.