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  • На шоссе Таллинн – Нарва произошла авария: двух человек доставили в больницу

На шоссе Таллинн – Нарва произошла авария: двух человек доставили в больницу

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ФОТО: Elmo Riig

В среду, 2 мая, около 09.30 на 206-ом километре шоссе Таллинн – Нарва произошла авария, в результате которой пострадали два человека, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Как отмечает полиция, водитель легкового автомобиля BMW 523 пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся по полосе встречного движения автомобилем Škoda Yeti, которым управлял 61-летний мужчина.

Водителя Škoda и 60-летнюю пассажирку доставили в Нарвскую больницу.

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