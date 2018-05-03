Трамп возместил своему адвокату отданные порноактрисе деньги

Ранее СМИ сообщали о предполагаемой внебрачной связи Трампа с порноактрисой Клиффорд, также известной под псевдонимом Stormy Daniels. Клиффорд и Коэн подписали соглашение о конфиденциальности 28 октября 2016 года, через несколько дней после победы миллиардера на президентских выборах в США. Позднее Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов, пишет DW.com .

Клиффорд весной 2018 года подала иск в отношении Трампа. Она намерена признать недействительным соглашение о конфиденциальности. Женщина также заявила о запугиваниях и принуждениях со стороны адвоката президента США.

Помимо этого, она утверждает, что ей в 2011 году угрожал неизвестный мужчина, который добивался от нее молчания о романе с Трампом. Клиффорд опубликовала его фоторобот, а Трамп в своем Twitter заявил, что такого человека не существует. Тогда порноактриса подала против президента еще один иск, теперь уже о клевете.