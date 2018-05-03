Лидер армянской оппозиции Пашинян призвал своих сторонников прекратить акции протеста в преддверии новых выборов премьера

"Мы завтра будем работать в парламенте, - сказал политик на митинге оппозиции в Ереване вечером в среду. - Все возвращаются на работу и в аудитории и классы". Однако при этом он призвал не терять бдительности, а 8 мая снова пригласил всех выйти на улицы, "чтобы отпраздновать окончательную и безоговорочную победу."

Ранее правящая Республиканская партия (РПА) отказалась выдвигать своего кандидата на выборах премьер-министра страны, которые пройдут 8 мая. Как заявил в среду глава фракции РПА в Национальном собрании Ваграм Багдасарян, "Республиканская партия поддержит кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов".

В то же время остальные фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже объявили о своей поддержке "кандидата от народа" - лидера протестного движения Никола Пашиняна.

Выборы премьер-министра в парламенте Армении были провалены

Накануне во время специального заседания Национального собрания страны Пашиняну не удалось занять пост премьер-министра. Его кандидатура была единственной, но, поскольку большинство парламентариев представляют правящую Республиканскую партию Армении, в поддержку лидера протестов высказались лишь 45 депутатов, а 56 проголосовали против. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В случае неудачи парламент будет автоматически распущен, и затем состоятся досрочные выборы.