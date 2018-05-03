Сегодня оппозиция намерена объявить вотум недоверия Таави Аасу

«Мэр Таллинна Таави Аас так и не смог доказать как оппозиции, так и жителям города, что он хочет и умеет руководить городом. Отрицание и игнорирования причин коррупции, а также посредственное управление городом вынуждают нас объявить вотум недоверия», - говорится в совместном пресс-сообщении партий.

ПО мнению представителей фракций горсобрания Союза Отечества и Res Publica (IRL), Партии реформ, Социал-демократической партии и Эстонской консервативной народной партии (EKRE), нынешний мэр не сделал ничего для решения проблем, связанных с коррупцией.

«То, что в связи с коррупционным скандалом Кландорф сменил Ааса в совете, ничего не меняет. Они продолжают гнуть свою линию. Таави Аас решил стать частью проблемы, вместо того чтобы заниматься ее решением. Наше положение обязывает говорить о том, что мэр отстаивает интересы соратников, а не интересы горожан. Так не может продолжаться дальше», - сказал председатель фракции Партии реформ Кристен Михал.