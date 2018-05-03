Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке

Американская компания Tesla в четверг, 3 мая, опубликовала отчет об итогах первого финансового квартала 2018 года. Согласно документу, убытки компании составили почти 710 млн долларов, в то время как за аналогичный период в 2017 году этот показатель составил около 330 млн долларов, пишет DW.com.
Агентство Bloomberg в конце апреля посчитало, что если Tesla не привлечет дополнительного финансирования, то по итогам 2018 года денежных средств у компании не останется. По его подсчетам, она каждую минуту теряет около 6,5 тысяч долларов.
В то же время оборот компании превзошел ожидания обозревателей и за квартал вырос на 26 процентов до 3,4 млрд долларов.
В связи с этим глава Tesla Илон Маск планирует, что компания станет прибыльной к концу этого финансового года. Ожидается, что летом она увеличит объемы выпуска Model 3 до пяти тысяч машин в неделю. В последнюю неделю марта было выпущено только 2020 таких автомобилей, в последнюю неделю апреля - 2270. Model 3 - бюджетная версия более дорогих электрокаров Model X и Model S, ее стоимость начинается от 35 тысяч долларов.