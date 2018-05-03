Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке

Агентство Bloomberg в конце апреля посчитало, что если Tesla не привлечет дополнительного финансирования, то по итогам 2018 года денежных средств у компании не останется. По его подсчетам, она каждую минуту теряет около 6,5 тысяч долларов.

В то же время оборот компании превзошел ожидания обозревателей и за квартал вырос на 26 процентов до 3,4 млрд долларов.