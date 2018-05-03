Удар "Молнией" по "Медведям"

Однако "Бостон" разочаровывает, даже в победной игре чувствовалась усталость в действиях "Мишек". Вероятно, сказываетсая семиматчевая серия с "Торонто", а, может, и недостаточно глубокий состав. Буксует первая тройка Бержерон-Маршанд-Пастрняк - буксует вся команда. Против БМП играть научились и теперь на взлом одной из лучших оборон НХЛ ударному звену "Бостона" приходится тратить гораздо больше времени и нервов, а если все-таки до ворот доехать получается, то на то чтобы справиться с Василевским сил уже не остается.

У "Тампы" есть не только первое суперзвено со Стэмкосом и Кучеревом, но и тройка Палат – Джонсон – Пойнт, которая берет на себя игру, если у лидеров по каким-то причинам не идет...

И в сегодняшнем матче Палат быстро успокоил хозяев поля забросив в начале первого периода две шайбы.

С перевесом в две шайбы "Молнии" начали и второй период, Василевского, правда, размочили, но "Тампу" хватило на третий гол. В дальнейшем гости из солнечной Флориды играли строго по счету, не позволяя стягивать себе во фланговую игру, оставляя зоны для прохода скоростных форвардов "Бостона". Василевский хоть броски и отражал, но не было в них ничего опасного. Но гол все-таки зрители увидели: "Тампа" в третьем периоде установила окончательный счет: 4:1 и повела в серии 2-1.