СМИ: десять человек пострадали в Лондоне от взрыва во время гуляний по случаю еврейского праздника

Десять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на севере Лондона, пишет Newsru.com.
Полиция Лондона уже подтвердила, что произошедшее не является терактом. По ее данным, тяжело раненых в результате инцидента нет. "Десять человек получили легкие травмы", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции лондонского округа Хакни.
Накануне вечером, 2 мая, районе Стэмфод Хилл собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер. Как пишет издание The Sun, ЧП произошло во время церемонии сожжения мобильных телефонов, которые верующие сложили в своеобразную "поленницу".
Телефонные аппараты были положены в костер в рамках акции по борьбе "против зла смартфонов". Раввин произнес речь, в которой заявил об "опасности" мобильных, после чего он полил их легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Далее прогремел взрыв, пишет NEWSru Israel.
Видео с места происшествия появилось в Сети. На нем запечатлен момент взрыва, когда столп огня охватывает стоящих поблизости людей.
The Sun сообщало, что в результате происшествия ожоги получили не менее 30 человек . Еще десять были доставлены в больницу. Позднее полиция уточнила, что пострадавших было меньше, чем сообщали СМИ.
Лаг ба-Омер - еврейский праздник, во время которого отмечается годовщина смерти известного еврейского мудреца рабби Шимона бара Йохая, жившего во втором веке нашей эры, более известного как Рашби, автора кабалистической книги "Зогар".
Разжигание костров во время празднования Лаг ба-Омер является традицией.