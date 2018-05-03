СМИ: десять человек пострадали в Лондоне от взрыва во время гуляний по случаю еврейского праздника

Полиция Лондона уже подтвердила, что произошедшее не является терактом. По ее данным, тяжело раненых в результате инцидента нет. "Десять человек получили легкие травмы", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции лондонского округа Хакни.

Накануне вечером, 2 мая, районе Стэмфод Хилл собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер. Как пишет издание The Sun , ЧП произошло во время церемонии сожжения мобильных телефонов, которые верующие сложили в своеобразную "поленницу".

Телефонные аппараты были положены в костер в рамках акции по борьбе "против зла смартфонов". Раввин произнес речь, в которой заявил об "опасности" мобильных, после чего он полил их легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Далее прогремел взрыв, пишет NEWSru Israel .

Видео с места происшествия появилось в Сети. На нем запечатлен момент взрыва, когда столп огня охватывает стоящих поблизости людей.

The Sun сообщало, что в результате происшествия ожоги получили не менее 30 человек . Еще десять были доставлены в больницу. Позднее полиция уточнила, что пострадавших было меньше, чем сообщали СМИ.

Лаг ба-Омер - еврейский праздник, во время которого отмечается годовщина смерти известного еврейского мудреца рабби Шимона бара Йохая, жившего во втором веке нашей эры, более известного как Рашби, автора кабалистической книги "Зогар".