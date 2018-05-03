"Ливерпуль" с трудом пробился в финал Лиги чемпионов. С помощью судьи

Героических усилий римлян на этот раз не хватило. Мане буквально в первой атаке гостей открывает счет на девятой минуте, до этого момента "Рома" тотально владела мячом, не давая гостям прикоснуться к нему,. Через шесть минут равенство на табло было восстановлено - Эль-Шаарави скинул мяч в штрафную англичан, Ловрен вынес мяч, но попал точно в голову Милнеру и укатился в ворота."Ливерпуль" нашел слабые места в обороне хозяев и продолжил атаковать. Там где у англичан не получалось самим отдать голевой пас, на помощь приходили игроки "Ромы": Эдин Джеко после стандарта скинул майч на игрока гостей и Вейналдум на 25-й минуте снова выводит гостей вперед.

Во втором тайме загнанная в угол "Рома" взвинтила темп и имела два прекрасных момента, чтобы сделать счет 4:2 уже к середине тайма: сначала словенский арбитр Дамир Скомина вместо фола вратаря "Ливерпуля" на нападающем "Ромы" зафиксировал офсайд у хозяев, а затем не увидел игру рукой в штрафной у Александра-Арнольда. Но Джеко успел на добивание после удара Наинголлана и "Рома" во второй раз в матче сравняла счет.

Повести в счете римлянам удалось только на 86-й минуте: Наинголлан ударом в дальний угол с отскоком от штанги подарил надежду болельщикам "Ромы", но все чего смогли добиться хозяева - неочевидный пенальти, который организовал защитник сборной Эстонии Рагнар Клаван. Наинголлан на четвертой компенсированной минуте делает счет 4:2, после чего сразу же Дамир Скомина от греха подальше дал финальный свисток.

Риму не удалось увидеть еще одно чудо, а "Рома" продолжила свою 34-летнюю серию без финалов еврокубков. "Ливерпуль" же сыграет в финале Лиги чемпионов впервые за 11 лет.