четверг, 3 мая 2018 г.
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ФИФА планирует учредить мини-чемпионат мира

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ФОТО: Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил учредить новый турнир для 8 сборных, сообщает sports.ru

Планируется, что соревнование будет проходить раз в два года, в октябре и/или ноябре, начиная с 2021-го.

Турнир получил название Final 8 («Финальная восьмерка, Финал восьми»).

Письмо за авторством Инфантино оказалось в распоряжении Reuters. В документе утверждается, что группа инвесторов готова вложить 25 миллиардов долларов в Final 8, а также в новый формат чемпионата мира среди клубов, который подразумевает участие 24 команд с 2021 года. При этом Кубок конфедераций будет упразднен.

В письме точно не говорится, какое представительство получат те или иные регионы планеты в новых турнирах. Инфантино направил письмо с изложением своих планов Совету ФИФА.

Ранее УЕФА и КОНКАКАФ уже учредили новые турниры для своих сборных – Лиги наций. Вполне возможно, победители Лиги наций будут попадать в число участников Final 8.

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