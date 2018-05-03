ФИФА планирует учредить мини-чемпионат мира

Планируется, что соревнование будет проходить раз в два года, в октябре и/или ноябре, начиная с 2021-го.

Турнир получил название Final 8 («Финальная восьмерка, Финал восьми»).

Письмо за авторством Инфантино оказалось в распоряжении Reuters. В документе утверждается, что группа инвесторов готова вложить 25 миллиардов долларов в Final 8, а также в новый формат чемпионата мира среди клубов, который подразумевает участие 24 команд с 2021 года. При этом Кубок конфедераций будет упразднен.

В письме точно не говорится, какое представительство получат те или иные регионы планеты в новых турнирах. Инфантино направил письмо с изложением своих планов Совету ФИФА.