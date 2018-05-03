Число погибших от гриппа в Эстонии возросло до 93 человек

Как сообщил Департамент здоровья, если в последнюю неделю апреля число обратившихся к врачам составило 3717 человек, то неделей раньше их было 4209, сообщает rus.err.ee.

Болезни, связанные с гриппом, регистрируются почти во всех уездах, за исключением Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа.

С начала сезона из-за осложнений, вызванных гриппом, были госпитализированы 1837 пациентов.