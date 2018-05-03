В Нарве предложены новые названия для двух улиц, прославляющих «красных душегубов»

Уроженка и жительница довоенной Нарвы Вирве Кальюсте-Тоотси (после войны живет в Таллинне) уже много лет участвует в борьбе за устранение с карт родного города имен коммунаров Альберта-Аугуста Тийманна и Антса Даумана. Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс говорит, что не раз встречался с ней, и она каждый раз напоминала ему о переименовании двух улиц, а он, в свою очередь, говорил, что сделать это может только городское собрание - но оно не делает.

Тот же вопрос поднимала президент Керсти Кальюлайд во время приезда в Нарву нынче в феврале. По словам Лийметса, эту тему они с президентом и с мэром Нарвы мимоходом затронули при посещении кладбища павших в Освободительной войне.

Видя, что дело в Нарве все равно не движется, Вирве Кальюсте-Тоотси 3 апреля, месяц назад, направила президенту Кальюлайд и в президентскую канцелярию свое эмоциональное электронное письмо, фрагменты которого сегодня опубликовала ида-вируская уездная газета «Северное побережье». «Я родилась в довоенной Нарве. Это был мой родной город, и весь наш род связан с прошлой Нарвой. Этот город прошлого остается в моем сердце. О населенном пункте, который сейчас носит название Нарва, я этого сказать не могу», - рассказывает Кальюсте-Тоотси президенту.

Посоветовав президенту прочитать несколько книг на ту тему, автор письма обращается к основной проблеме - о переименовании улиц имени «двух красных душегубов» Тийманна и Даумана. Правда, Даумана она именует Бауманом, хотя это совершенно другой российский революционер.

«Эти двое были руководящими работниками, и по их приказу молодых людей, сражавшихся в Освободительной войне и попавших в плен, бросали в выгребные ямы ЖИВЬЕМ. Я помню, как моя мама, которая в то время была ребенком, видела, как их потом оттуда вытаскивали, и мой отец рассказывал об этом. Есть и другие улицы, носящие имена деятелей советского периода. Как такое возможно, что с 2003 года этот вопрос обсуждается, но для его решения ничего не делается? Я получаю очень странные ответы. Г-н Лийметс и некоторые другие со мной согласны, но горсобрание - словно каменная стена, о которую я ударяюсь. Для них здешние законы, очевидно, не действуют. Прошу Вашей помощи, чтобы решить эту проблему. Говорят о культурном городе! Старая Нарва такой действительно была, а вот нынешняя… сомневаюсь», - среди прочего написала президенту Вирве Кальюсте-Тоотси.

Президентская канцелярия на прошлой неделе переслала ее письмо мэру Нарвы Тармо Таммисте. Президент хоть и не имеет права указывать самоуправлению, однако директор канцелярии Тийт Рийсало сопроводил послание от нарвитянки своим определением, что это «справедливо возмущенное обращение». Рийсало попросил мэра Нарвы потом дать знать президенту об ответе заявителю.