В Нарве предложены новые названия для двух улиц, прославляющих «красных душегубов»

Проект решения о переименовании двух улиц, прославляющих борцов с независимостью Эстонии, Нарвская горуправа направила депутатам в горсобрание. Чтобы этот процесс был запущен, пожилой уроженке и жительнице довоенной Нарвы пришлось дойти до президента Эстонии и президентской канцелярии. «Для них здешние законы, очевидно, не действуют», - пишет почтенная дама главе государства о депутатах Нарвского горсобрания.
Уроженка и жительница довоенной Нарвы Вирве Кальюсте-Тоотси (после войны живет в Таллинне) уже много лет участвует в борьбе за устранение с карт родного города имен коммунаров Альберта-Аугуста Тийманна и Антса Даумана. Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс говорит, что не раз встречался с ней, и она каждый раз напоминала ему о переименовании двух улиц, а он, в свою очередь, говорил, что сделать это может только городское собрание - но оно не делает.
Тот же вопрос поднимала президент Керсти Кальюлайд во время приезда в Нарву нынче в феврале. По словам Лийметса, эту тему они с президентом и с мэром Нарвы мимоходом затронули при посещении кладбища павших в Освободительной войне.
Видя, что дело в Нарве все равно не движется, Вирве Кальюсте-Тоотси 3 апреля, месяц назад, направила президенту Кальюлайд и в президентскую канцелярию свое эмоциональное электронное письмо, фрагменты которого сегодня опубликовала ида-вируская уездная газета «Северное побережье». «Я родилась в довоенной Нарве. Это был мой родной город, и весь наш род связан с прошлой Нарвой. Этот город прошлого остается в моем сердце. О населенном пункте, который сейчас носит название Нарва, я этого сказать не могу», - рассказывает Кальюсте-Тоотси президенту.
Посоветовав президенту прочитать несколько книг на ту тему, автор письма обращается к основной проблеме - о переименовании улиц имени «двух красных душегубов» Тийманна и Даумана. Правда, Даумана она именует Бауманом, хотя это совершенно другой российский революционер.
«Эти двое были руководящими работниками, и по их приказу молодых людей, сражавшихся в Освободительной войне и попавших в плен, бросали в выгребные ямы ЖИВЬЕМ. Я помню, как моя мама, которая в то время была ребенком, видела, как их потом оттуда вытаскивали, и мой отец рассказывал об этом. Есть и другие улицы, носящие имена деятелей советского периода. Как такое возможно, что с 2003 года этот вопрос обсуждается, но для его решения ничего не делается? Я получаю очень странные ответы. Г-н Лийметс и некоторые другие со мной согласны, но горсобрание - словно каменная стена, о которую я ударяюсь. Для них здешние законы, очевидно, не действуют. Прошу Вашей помощи, чтобы решить эту проблему. Говорят о культурном городе! Старая Нарва такой действительно была, а вот нынешняя… сомневаюсь», - среди прочего написала президенту Вирве Кальюсте-Тоотси.
Президентская канцелярия на прошлой неделе переслала ее письмо мэру Нарвы Тармо Таммисте. Президент хоть и не имеет права указывать самоуправлению, однако директор канцелярии Тийт Рийсало сопроводил послание от нарвитянки своим определением, что это «справедливо возмущенное обращение». Рийсало попросил мэра Нарвы потом дать знать президенту об ответе заявителю.
Руководимая мэром горуправа вчера направила в горсобрание проект решения о переименовании двух улиц. Депутатам предлагают, чтобы улица Тийманна получила свое старое название - улица Солдино, несмотря на то, что на административной территории Нарвы уже есть Солдино-теэ.
Улицу Даумана сперва предложили переименовать в улицу Луме («снежная», учитывая, что в том микрорайоне уже есть улицы с природной тематикой в наименованиях). Однако вчера же выяснилось, что в одном из садоводств Нарвы улица с таким именем уже есть, и тогда придумали новый вариант - Койду (улица Зари), хотя в старой части Нарвы уже есть схожая по звучанию названия улица Койдула (по фамилии поэтессы).
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Альберт-Аугуст Тийманн родился 13 января 1889 года в Нарве. Член компартии с 1908 года. Участвовал в забастовочном движении в Петербурге, Нарве и Таллинне, не раз сидел в тюрьме. В 1917 году участвовал в Февральской революции в Петрограде, стал председателем партийного комитета. Во время октябрьского переворота являлся одним из руководителей Нарвского военно-революционного комитета. В 1918-1919 годах был председателем Ямбургского (нынче Кингисепп) уездного комитета Российской коммунистической партии большевиков и председателем исполкома уездного совета, председателем исполкома Нарвского и Тартуского советов. После того как сбежал в Россию, был руководящим хозяйственным работником в Петербурге и Москве. В 1940 году был арестован во время сталинских репрессий, умер в 1942 году. Реабилитирован властями в 1956 году и партией - в 1961 году. В 1974 году исполком Нарвского городского совета депутатов трудящихся решил переименовать нарвскую улицу Солдино на улицу имени Альберта Тийманна - «в целях увековечивания имени выдающегося борца-революционера».
Антс Дауман (Ансис Дауманис, партийный псевдоним - Пуйка) родился 26 ноября 1885 года в Рижском уезде в семье крестьянина. Учился в Псковском землемерном училище. В 1904 году вступил в партию, в 1905 году участвовал в первомайской демонстрации в Пскове и стачке рабочих в Риге. В 1911-1914 годах работал землемером в Латвии, пока не был призван в царскую армию. Служил в Нарве. C августа 1917 года - первый большевистский голова Нарвы, во время октябрьского переворота был председателем Нарвского военно-революционного комитета, с декабря 1917 года - председатель Нарвского городского совета, с февраля 1918 года - организатор Нарвского полка Красной гвардии, затем ставшего ядром целой дивизии, воевавшей в Освободительной войне с эстонской армией. После того как красных выбили из Эстонии, стал членом реввоенсовета Латвии. Погиб в бою под Брестом в 1920 году. В 1983 году исполком Нарвского горсовета решил присвоить имя Даумана новой улице между двумя новыми микрорайонами города - опять же «с целью увековечивания имени выдающегося борца-революционера». (Источники информации: Эстонская советская энциклопедия, Большая советская энциклопедия, архив решений Нарвского горисполкома, Нарвский музей).