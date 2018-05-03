Должен ли рост рынка недвижимости в Эстонии набирать обороты или его нужно притормозить?

«За последние годы в Эстонии построили и привели в порядок очень много объектов недвижимости, находящихся в общественном пользовании, - сказал директор Гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур. - Как можно построить что-то хорошее, если главным критерием оценки в государственном секторе является только низкая стоимость? Строительство нашего дополнительного школьного здания сопровождалось громкими публичными дебатами, однако, когда проект был готов, все остались довольны».

Экономический аналитик Рута Арумяэ находит, что жители Эстонии считают недвижимость лучшей инвестицией: «Жители Эстонии любят недвижимость, и на это есть много причин. Недвижимость – это один из старейших и наиболее распространенных в мире методов инвестирования, и наиболее богатые люди приобрели свое состояние, именно благодаря инвестициям в недвижимость».

«В Эстонии распространено клише, что при выборе недвижимости играют роль три фактора: месторасположение, месторасположение и еще раз месторасположение, но на самом деле это не соответствует действительности, - сказал исполнительный директор бюро Arco Vara Элари Тамм. - Разумеется, все хотят себе частный дом, который одновременно находился бы в Старом городе, посреди леса и у моря, но его ни у кого нет. Мы должны постоянно искать компромисс между своими возможностями и потребностями, быть умнее других и предугадывать, какие районы и места имеют потенциал развития».

«Что делать в ситуации, когда цены на недвижимость быстро растут, а количество сделок не уменьшается – этот вопрос задают себе как покупатели квартир, так и строительные компании, - отметил член правления Bigbank Мартин Лянтс. - Фирмам, занимающимся развитием недвижимости, было бы разумно привлекать банк еще на стадии планирования проекта. Мы видим те же риски, и можем помочь их снизить. Называть покупку дома инвестицией или как-то по-другому – это уже дело вкуса. Что происходит в Эстонии: очередной бум, развитие которого нужно тормозить, или рост, который нужно поддерживать после 10-летнего периода спада?»