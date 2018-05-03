Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР 2005 года

Сумма поданного в 2005 году иска составляла в пересчете 17,5 млн долларов. К настоящему времени из-за процентов и издержек она выросла примерно до 46 млн долларов (сейчас швейцарский франк приблизительно равен доллару). Помимо Абрамовича в качестве ответчиков в иске упомянуты россиянин Евгений Швидлер, а также "Газпром нефть", сообщает Newsru.com.

По версии ЕБРР, ответчики руководили компанией Runicom SA, которая была зарегистрирована в Швейцарии и являлась ведущим трейдером "Сибнефти", тогда контролируемой Абрамовичем, а затем перешедшей "Газпром нефти". Компания обанкротилась и не вернула банку ссуду, полученную от российского банка "СБС-Агро" Александра Смоленского, который был агентом ЕБРР в рамках программы поддержки малых предприятий России. В 1998 году "СБС-Агро" объявил о неплатежеспособности и был ликвидирован. С тех пор ЕБРР ведет борьбу за возвращение денег.