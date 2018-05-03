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О жизни Евгении Медведевой сняли фильм

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ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP

Японское спутниковое телевидение WOWOW сняло документальный фильм про российскую фигуристку Евгению Медведеву. 

Фильм под названием «Евгения Медведева. Зимнее испытание для абсолютной королевы» рассказывает о восстановлении россиянки после травмы стопы, а также о подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане. 

На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала две серебряных медали (индивидуальные соревнования и команда). С чемпионата мира-2018 в Милане Медведева была вынуждена сняться для того, чтобы завершить реабилитацию после травмы, передает sports.ru.

Фильм о Евгении Медведевой можно посмотреть здесь.

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