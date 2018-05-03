О жизни Евгении Медведевой сняли фильм

Фильм под названием «Евгения Медведева. Зимнее испытание для абсолютной королевы» рассказывает о восстановлении россиянки после травмы стопы, а также о подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане.

На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала две серебряных медали (индивидуальные соревнования и команда). С чемпионата мира-2018 в Милане Медведева была вынуждена сняться для того, чтобы завершить реабилитацию после травмы, передает sports.ru.