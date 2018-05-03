Если выдержит ваш кошелек...

Странный это месяц – май. Тут тебе и Праздник весны и труда (по-старому День международной солидарности трудящихся), и тут же Вальпургиева ночь со всякими там шабашами и ведьмами. А уже не за горами и День Европы, когда Союзом угля и стали был зачат Евросоюз. Есть ещё День Победы, но о нём мы сегодня всуе говорить не станем…
Ну, про весну и труд более-менее понятно: наступают по-настоящему весенние, хотя бы относительно тёплые дни, и пора на любимые грядки: весной, как известно, день год кормит. Хотя кого по-настоящему кормит этот день (я имею в виду один конкретный день, самый канун Первомая, 30 апреля), так это тружеников шиномонтажки. Впрочем, и на 1-е, и даже на 2-е мая очередей тоже хватило.
Нынче государство, идя навстречу пожеланиям трудящихся (а точнее – капризам нашего климата), продлило срок использования шипованной резины на месяц против обыкновенного. Так автоджигиты, по старинному народному обычаю, не спешили до последнего поменять подковы своим скакунам, надеясь на русский «авось», даже если сами принадлежат к титульной нации.
Сказано – в морг, значит в морг!
По каким-то загадочным причинам начало мая в нынешнем году посвящено автомобильной тематике. Кроме задержанного на месяц срока замены резины, в ночь на 1 мая в Эстонии начал свою деятельность известный российский агрегатор такси (ещё один неологизм, подаренный нам XXI веком) Yandex.Taxi.
Но если с колёсами автомобилисты сами себе создают весёлый «день весны и труда», а про такси через Yandex и вовсе пока мало что известно кроме того, что оно будет, по обещаниям владельцев, доступнее остальных, то сюрприз, приготовленный автовладельцам чиновниками из Брюсселя, будет посильней, чем «Фауст» Гёте. Видимо, чтобы как можно более запоминающимся образом отметить наступающий День Европы. Я имею в виду введение обязательной «присадки» к моторному топливу: этанол (спирт) к бензину и биодобавки (растительное масло и переработанный животный жир) – к дизельному топливу.
Впечатление такое, что и здесь не обошлось без вмешательства нечистой силы, поскольку сам переход на более экологически безвредное (?) горючее произошёл аккурат в Вальпургиеву ночь.
Простые народные избранники, как правило, очень ценят своё время, чтобы тем эффективнее работать на благо и для процветания общества. Но экономия времени требует дополнительных расходов.
При этом никого, кроме самих автовладельцев, не волнует, что многим из них такой переход влетит в копеечку, поскольку далеко не всем маркам автомобилей новое топливо будет по вкусу. Спирт гигроскопичен, и поэтому в двигателе возможно скопление воды, которая зимой просто не даст завести мотор, если ваш «скакун» ночует не в «стойле» (гараже), а на улице. К тому же эксперты предупреждают, что использование новых добавок приведёт и к новому росту цен на бензин. Что, опять-таки, мало волнует авторов директивы.
Есть, правда, выход: или заправляйся бензином 98-й марки, что тоже дороже, чем «допервомайский» 95-й. Или, что ещё проще, – не мелочись и покупай новый автомобиль, чьи технические свойства позволяют безболезненно переваривать бензин 95Е5 (5% спирта), а тем более 95Е10 (соответственно 10%), на который будут всех поголовно переводить ещё через год.
Раздаются боязливые голоса: а может, не надо было так жёстко? Может, не стоило одномоментно все заправки без исключения переводить на новые стандарты? Предложить сначала варианты: кому кошелёк и двигатель позволяют – пусть заправляются новым топливом, а у кого готовность «оставляет желать», тот пусть пока поездит на старом, но много и полезно думает, как ему быть…
Выглядит это, как в анекдоте. Везёт санитар больного на каталке, тот робко спрашивает: «А, может, лучше в палату?». На что санитар отвечает: «Больной, не занимайтесь самолечением! Доктор сказал – в морг, значит в морг!»
Откуда растут ноги
Мне очень нравятся объяснения, которыми сопровождаются подобные новации. Они (объяснения) всегда звучат солидно и даже где-то гуманно. Вот и введение спиртово-масляных добавок, по словам брюссельских затейников, жизненно необходимо ради сохранения чистого воздуха и воды для грядущих поколений.
А между тем ещё три года назад исследовательская группа из Эдинбургского университета, возглавляемая Тимоти Серчингером, установила, что массовый переход транспорта и других отраслей на биотопливо вовсе не столь однозначно положителен, как это подают его инициаторы.
Полученные шотландскими учёными результаты, опубликованные в журнале Science, свидетельствуют: выгода при отказе от природных углеродов для производства моторного топлива в пользу биологического сырья вызывает серьёзные сомнения.
Не стану грузить читателя подробностями. Если коротко, то при существующих сегодня методиках производства растительного топлива будет невосполнимо утеряно пищевой промышленностью от 20 до 50 процентов общего объёма производимых в мире зерновых культур, что неизбежно взвинтит цены на продукты питания.
Что же касается уменьшения выбросов в атмосферу углекислого газа при работе двигателей внутреннего сгорания на биотопливе взамен углеводородного, то и здесь, как считают исследователи, больше попыток выдать желаемое за действительное. Уже сам процесс переработки растительного сырья в топливо повышает выброс СО2. А при неизменном объёме потребления топлива (хоть биологического, хоть иного) в глобальных масштабах количество парниковых газов не только не уменьшится, но и, наоборот, увеличится.
…На мой непросвещённый взгляд, причины, заставляющие Брюссель оказывать на входящие в ЕС страны возрастающее давление с требованиями перейти на биотопливо, лежат совсем в другой плоскости – и гораздо ближе к поверхности.
Расскажу вам одну притчу, которую я услышал от моего давнего знакомца, весьма успешного предпринимателя. По делам своего бизнеса он какое-то время бывал в бельгийской столице довольно часто, и жил в отеле неподалёку от того, в котором квартировали (и по сей день квартируют) депутаты Европарламента. И вот, по его словам, в первые годы он регулярно наблюдал картину, когда утром за парламентариями приезжает несколько больших комфортабельных автобусов, чтобы отвезти их к месту службы. Хотя расстояние от отеля до здания самого парламента можно преодолеть неспешным шагом примерно за десять минут.
С годами картина менялась, и вот уже за каждым депутатом приезжает отдельный лимузин. В Советском Союзе такие лимузины в народе непочтительно именовали «членовозами», поскольку возили они членов ЦК КПСС или обкомов партии…
Простые народные избранники, как правило, очень ценят своё время, чтобы тем эффективнее работать на благо и для процветания общества.
Но экономия времени требует дополнительных расходов. Не говоря уже о зарплате евродепутатов. Для этого существует единый бюджет ЕС, который надо же как-то регулярно пополнять…
Я не слишком замысловато изъясняюсь?