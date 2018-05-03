Если выдержит ваш кошелек...

Раздаются боязливые голоса: а может, не надо было так жёстко? Может, не стоило одномоментно все заправки без исключения переводить на новые стандарты? Предложить сначала варианты: кому кошелёк и двигатель позволяют – пусть заправляются новым топливом, а у кого готовность «оставляет желать», тот пусть пока поездит на старом, но много и полезно думает, как ему быть…

Выглядит это, как в анекдоте. Везёт санитар больного на каталке, тот робко спрашивает: «А, может, лучше в палату?». На что санитар отвечает: «Больной, не занимайтесь самолечением! Доктор сказал – в морг, значит в морг!»

Откуда растут ноги

Мне очень нравятся объяснения, которыми сопровождаются подобные новации. Они (объяснения) всегда звучат солидно и даже где-то гуманно. Вот и введение спиртово-масляных добавок, по словам брюссельских затейников, жизненно необходимо ради сохранения чистого воздуха и воды для грядущих поколений.

А между тем ещё три года назад исследовательская группа из Эдинбургского университета, возглавляемая Тимоти Серчингером, установила, что массовый переход транспорта и других отраслей на биотопливо вовсе не столь однозначно положителен, как это подают его инициаторы.

Полученные шотландскими учёными результаты, опубликованные в журнале Science, свидетельствуют: выгода при отказе от природных углеродов для производства моторного топлива в пользу биологического сырья вызывает серьёзные сомнения.

Не стану грузить читателя подробностями. Если коротко, то при существующих сегодня методиках производства растительного топлива будет невосполнимо утеряно пищевой промышленностью от 20 до 50 процентов общего объёма производимых в мире зерновых культур, что неизбежно взвинтит цены на продукты питания.

Что же касается уменьшения выбросов в атмосферу углекислого газа при работе двигателей внутреннего сгорания на биотопливе взамен углеводородного, то и здесь, как считают исследователи, больше попыток выдать желаемое за действительное. Уже сам процесс переработки растительного сырья в топливо повышает выброс СО 2 . А при неизменном объёме потребления топлива (хоть биологического, хоть иного) в глобальных масштабах количество парниковых газов не только не уменьшится, но и, наоборот, увеличится.

…На мой непросвещённый взгляд, причины, заставляющие Брюссель оказывать на входящие в ЕС страны возрастающее давление с требованиями перейти на биотопливо, лежат совсем в другой плоскости – и гораздо ближе к поверхности.

Расскажу вам одну притчу, которую я услышал от моего давнего знакомца, весьма успешного предпринимателя. По делам своего бизнеса он какое-то время бывал в бельгийской столице довольно часто, и жил в отеле неподалёку от того, в котором квартировали (и по сей день квартируют) депутаты Европарламента. И вот, по его словам, в первые годы он регулярно наблюдал картину, когда утром за парламентариями приезжает несколько больших комфортабельных автобусов, чтобы отвезти их к месту службы. Хотя расстояние от отеля до здания самого парламента можно преодолеть неспешным шагом примерно за десять минут.

С годами картина менялась, и вот уже за каждым депутатом приезжает отдельный лимузин. В Советском Союзе такие лимузины в народе непочтительно именовали «членовозами», поскольку возили они членов ЦК КПСС или обкомов партии…

Простые народные избранники, как правило, очень ценят своё время, чтобы тем эффективнее работать на благо и для процветания общества.

Но экономия времени требует дополнительных расходов. Не говоря уже о зарплате евродепутатов. Для этого существует единый бюджет ЕС, который надо же как-то регулярно пополнять…