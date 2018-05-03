Эхо забастовки: балтийское отделение HKScan потерпело убытки

Оборот балтийского отделения финского мясоперерабатывающего концерна HKScan в первом квартале упал за год на 0,3 процента до 36,8 млн евро. Зафиксированная год назад операционная прибыль (EBIT) в 400 000 евро частично из-за забастовки на Раквереском мясокомбинате сменилась убытками в 1 млн евро.
Несмотря на забастовку и меньший объем производства мясной продукции, оборот удержался почти на прошлогоднем уровне. В то же время в конце квартала продолжился уверенный рост розничных продаж внутри страны и доли новой продукции, сообщил HKScan бирже.
Сравнимая квартальная прибыль превратилась в убытки в первом квартале из-за забастовки, которая снизила продуктивность, отметил HKScan. Расходы также выросли из-за предпринятых для обеспечения клиентам уверенности в поставках шагов. В то же время, способность обеспечения поставок удержалась на высоком уровне, а уровень запасов был сбалансированным.
Бастующие работники скотобойни Раквереского мясокомбината решили 16 апреля, после окончания первого квартала, прекратить продолжавшуюся более двух месяцев забастовку и вернуться на работу.
Прибыль также снизилась из-за уценки биологических запасов на 100 000 евро по сравнению с произошедшей в прошлом году наценкой в 200 000 евро.
В целом оборот HKScan за первый квартал упал в годовом сравнении на 2,3 процента до 411 млн евро, а убытки увеличились на 173,5 процента до 18,6 млн евро.
HKScan – скандинавский производитель мяса, который занимается производством и маркетингом свинины, говядины, баранины, мяса птицы, обработанного мяса и готовой еды. В прошлом году убытки концерна составили 18 млн евро при обороте в 1,8 млрд евро. В Эстонии концерну HKScan принадлежат Раквереский мясокомбинат и Tallegg.