Эхо забастовки: балтийское отделение HKScan потерпело убытки

Несмотря на забастовку и меньший объем производства мясной продукции, оборот удержался почти на прошлогоднем уровне. В то же время в конце квартала продолжился уверенный рост розничных продаж внутри страны и доли новой продукции, сообщил HKScan бирже.

Сравнимая квартальная прибыль превратилась в убытки в первом квартале из-за забастовки, которая снизила продуктивность, отметил HKScan. Расходы также выросли из-за предпринятых для обеспечения клиентам уверенности в поставках шагов. В то же время, способность обеспечения поставок удержалась на высоком уровне, а уровень запасов был сбалансированным.

Бастующие работники скотобойни Раквереского мясокомбината решили 16 апреля, после окончания первого квартала, прекратить продолжавшуюся более двух месяцев забастовку и вернуться на работу.

Прибыль также снизилась из-за уценки биологических запасов на 100 000 евро по сравнению с произошедшей в прошлом году наценкой в 200 000 евро.

В целом оборот HKScan за первый квартал упал в годовом сравнении на 2,3 процента до 411 млн евро, а убытки увеличились на 173,5 процента до 18,6 млн евро.