четверг, 3 мая 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
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Фото: цены на бензин и дизель взлетели до небывалого уровня

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Если еще вчера на заправках можно было купить бензин по цене 1,307 евро за литр, а литр дизеля – за 1,207 евро, то сегодня цены на бензин выросли до 1,369, а на дизель – до 1,309 евро за литр, пишет Postimees.

По словам председателя правления Alexela Group Алана Вахта, сегодняшний рост цен не связан с тем, что с 1 мая вступил в силу закон, согласно которому продавцы горючего должны добавлять к бензину и дизельному топливу биологические присадки: всему виной рост цен на мировом рынке.

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