Фото: цены на бензин и дизель взлетели до небывалого уровня
3 мая 2018 г., 10:30
Если еще вчера на заправках можно было купить бензин по цене 1,307 евро за литр, а литр дизеля – за 1,207 евро, то сегодня цены на бензин выросли до 1,369, а на дизель – до 1,309 евро за литр, пишет Postimees.
По словам председателя правления Alexela Group Алана Вахта, сегодняшний рост цен не связан с тем, что с 1 мая вступил в силу закон, согласно которому продавцы горючего должны добавлять к бензину и дизельному топливу биологические присадки: всему виной рост цен на мировом рынке.