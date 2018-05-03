ERSO выступит в июне в Грузии и Армении

По словам министра культуры Индрека Саара, празднование столетия Эстонской Республики дает прекрасную возможность представить нашу богатую культуру всему миру. «Грузия и Армения – важные стратегические партнеры ЕС на востоке, и в последние годы наши с ними культурные связи постоянно укрепляются. Для развития межгосударственного сотрудничества на ниве культуры также важна активная и воодушевленная культурная дипломатия. Я выражаю признание инициативе культурной дипломатии «Все любят Грузию», ведь благодаря этому начинанию программа празднования юбилея нашей страны значительно обогатится», — сказал Саар.

По словам директора ERSO Кристьяна Халлика, эта прекрасная новость стала известна непосредственно перед началом турне ERSO в США. «Мы имеем дело с частной инициативой в рамках проекта «Все любят Грузию», который был изначально задуман для того, чтобы отметить сотый день рождения Эстонской Республики в географически далеких, но близких нам по духу благодаря контактам на ниве культуры и человеческой симпатии странах. Более подробная программа гастролей и информация о концертах появятся в ближайшее время. Я благодарен организационному комитету ЭР100 и Министерству культуры за то, что они нашли возможность поддержать частную инициативу с целью вместе отметить столетие Эстонской Республики в рамках этого уникального концертного турне», — сказал Халлик. Руководитель международной программы ЭP100 Йорма Сарв отметил, что оркестр ERSO и Неэме Ярви станут великолепными послами Эстонии для празднования юбилея нашей страны в Армении и Грузии. «Мы очень рады, что программа ЭР100 достойно пополнится двумя столь важными для Эстонии направлениями. В судьбе и этих двух стран 1918 год стал одним из поворотных, это сделает музыкальные встречи с ERSO и маэстро Неэме Ярви еще более значимыми», — сказал Сарв.