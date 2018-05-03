Все спортсмены делают это: олимпийский чемпион попался на допинге

Агент Кипропа Федерико Роза не смог подтвердить изданию данную информацию, однако он также слышал, что речь идёт о лучшем бегуне на 1500 м последнего десятилетия, каковым считают Кипропа. 28-летний кениец — олимпийский чемпион 2008 года и трёхкратный чемпион мира (2011, 2013, 2015).

Кипроп должен был выйти на старт этапа «Бриллиантовой лиги» в Дохе 4 мая, но теперь он уже не числится среди участников.

С 2011 по 2016 год больше 40 кенийских бегунов были дисквалифицированы за положительные допинг-тесты.