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  • Все спортсмены делают это: олимпийский чемпион попался на допинге

Все спортсмены делают это: олимпийский чемпион попался на допинге

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ФОТО: ANTONIN THUILLIER / AFP

Победитель легкоатлетического чемпионата мира, олимпийский чемпион,  Асбель Кипроп из Кении сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин (EPO), передает championat.com

Агент Кипропа Федерико Роза не смог подтвердить изданию данную информацию, однако он также слышал, что речь идёт о лучшем бегуне на 1500 м последнего десятилетия, каковым считают Кипропа. 28-летний кениец — олимпийский чемпион 2008 года и трёхкратный чемпион мира (2011, 2013, 2015).

Кипроп должен был выйти на старт этапа «Бриллиантовой лиги» в Дохе 4 мая, но теперь он уже не числится среди участников.

С 2011 по 2016 год больше 40 кенийских бегунов были дисквалифицированы за положительные допинг-тесты.

Самые громкие дисквалификации кенийских атлетов за последнее время — Рита Джепто (победительница Бостонского марафона) и Джемима Сумгонг (победительница Рио-2016 в марафоне). Обе сдали положительные пробы на эритропоэтин.

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