Все спортсмены делают это: олимпийский чемпион попался на допинге

Победитель легкоатлетического чемпионата мира, олимпийский чемпион, Асбель Кипроп из Кении сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин (EPO), передает championat.com
Агент Кипропа Федерико Роза не смог подтвердить изданию данную информацию, однако он также слышал, что речь идёт о лучшем бегуне на 1500 м последнего десятилетия, каковым считают Кипропа. 28-летний кениец — олимпийский чемпион 2008 года и трёхкратный чемпион мира (2011, 2013, 2015).
Кипроп должен был выйти на старт этапа «Бриллиантовой лиги» в Дохе 4 мая, но теперь он уже не числится среди участников.
С 2011 по 2016 год больше 40 кенийских бегунов были дисквалифицированы за положительные допинг-тесты.
Самые громкие дисквалификации кенийских атлетов за последнее время — Рита Джепто (победительница Бостонского марафона) и Джемима Сумгонг (победительница Рио-2016 в марафоне). Обе сдали положительные пробы на эритропоэтин.