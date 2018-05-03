В Германии начато строительство немецкого участка спорного газопровода "Северный поток-2"

Помимо Германии, строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия, пишет DW.com. По этому газопроводу с конца 2019 года планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год. Разрешения от Швеции, России и Дании на реализацию проекта стоимостью 9 млрд евро еще не получены. В Германии экологическая организация Nabu оспаривает в суде выданное властями разрешение на строительство участка газопровода в прибрежных водах.

Альтернативные маршруты на случай непредвиденных затруднений

"Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения", - заявил представитель Nord Stream. В Дании участок "Северного потока-2" предполагается проложить параллельно с уже существующей веткой первого "Северного потока" к югу от острова Борнхольм в 12-мильной морской зоне.

По словам представителя Nord Stream, нитка первого "Северного потока" была проложена в этом коридоре по настоятельному желанию Дании, поэтому в компании уверены, что правительство в Копенгагене согласится с прокладкой в этом коридоре и "Северного потока - 2". Тем не менее, Nord Stream разрабатывает альтернативные маршруты в обход этой 12-мильной зоны на случай непредвиденных осложнений.