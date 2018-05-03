Внезапные учения: резервистов призывают немедленно явиться в Эмари

Правительство в четверг решило призвать более двухсот резервистов на проходящие одновременно с крупномасштабными учениями Siil дополнительные учебные сборы Okas.
По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы будут призваны 223 резервиста, включенных в состав подразделений резерва 92-й дивизии воздушного наблюдения, в том числе это будут служащие мобилизационного резерва подразделения, сообщил пресс-секретарь правительства.
Служащие резерва, подразделение которых призывается на дополнительные учебные сборы, обязаны в течение четверга явиться на авиабазу Эмари.
Дополнительные учебные сборы начинаются в четверг и пройдут до воскресенья.
Военнослужащие резерва смогут проверить, входят ли они в число призванных на дополнительные учебные сборы, с помощью регистра военнообязанных в рубрике «государственная оборона» на госпортале.
Дополнительные учебные сборы проводятся в третий раз и носят тренировочный характер. Непосредственная угроза Эстонии отсутствует, сообщило правительство.