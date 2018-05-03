четверг, 3 мая 2018 г.
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Внезапные учения: резервистов призывают немедленно явиться в Эмари

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На внезапные учебные сборы призваны 223 резервиста.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Правительство в четверг решило призвать более двухсот резервистов на проходящие одновременно с крупномасштабными учениями Siil дополнительные учебные сборы Okas.

По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы будут призваны 223 резервиста, включенных в состав подразделений резерва 92-й дивизии воздушного наблюдения, в том числе это будут служащие мобилизационного резерва подразделения, сообщил пресс-секретарь правительства.

Служащие резерва, подразделение которых призывается на дополнительные учебные сборы, обязаны в течение четверга явиться на авиабазу Эмари.

Дополнительные учебные сборы начинаются в четверг и пройдут до воскресенья.

Военнослужащие резерва смогут проверить, входят ли они в число призванных на дополнительные учебные сборы, с помощью регистра военнообязанных в рубрике «государственная оборона» на госпортале.

Дополнительные учебные сборы проводятся в третий раз и носят тренировочный характер. Непосредственная угроза Эстонии отсутствует, сообщило правительство.

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