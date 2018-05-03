Внезапные учения: резервистов призывают немедленно явиться в Эмари

По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы будут призваны 223 резервиста, включенных в состав подразделений резерва 92-й дивизии воздушного наблюдения, в том числе это будут служащие мобилизационного резерва подразделения, сообщил пресс-секретарь правительства.

Служащие резерва, подразделение которых призывается на дополнительные учебные сборы, обязаны в течение четверга явиться на авиабазу Эмари.

Дополнительные учебные сборы начинаются в четверг и пройдут до воскресенья.

Военнослужащие резерва смогут проверить, входят ли они в число призванных на дополнительные учебные сборы, с помощью регистра военнообязанных в рубрике «государственная оборона» на госпортале.