Хоть по центу: 16-летний парень, перенесший пересадку сердца, нуждается в нашей помощи

Три года назад у Эгерта диагностировали болезнь Данона, из-за которой у ребенка начались проблемы с сердцем. В ноябре прошлого года в Детской больнице Хельсинки мальчику пересадили сердце. Эгерт стал самым молодым человеком из Эстонии, которому была проведена такая сложная операция, пишет портал Tervis.

После процедуры, особенно в течение первого года лечения, парню прописано большое количество лекарств. Частично расходы покрывает Больничная касса, но несколько необходимых лекарств остаются без компенсации. Кроме того, в первый год Эгерту нужно часто ездить в Хельсинки и Тарту на медосмотр. Детский фонд Клиники Тартуского университета оплачивает рекомендованные врачом тренировки Эгерта в спортклубе, способствующие его скорейшему восстановлению после операции.

Плата за медицинские расходы оказалась для семьи непосильна. Поэтому ежемесячно Детский фонд оказывает финансовую помощь Эгерту, оплачивая часть лекарств, посещение спортклуба, визиты к врачам в Хельсинки и Тарту. Общая сумма финансовой помощи Детского фонда за год составляет 4032 евро.

Представитель Детского фонда Эвели Ильвес сказала, что Эгерт перенес сложную операцию и теперь крайне важно внести в клад в его восстановление, чтобы парень жил полноценной жизнью. «Эгерт очень добрый и спокойный юноша, который делает все для своего восстановления. С помощью пожертвований мы сможем семье помочь покрыть расходы на лекарства и транспорт которые, по крайней мере, в первые годы слишком велики для семьи со средними доходами».