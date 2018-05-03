Лавров: британские спецслужбы похитили и упрятали Скрипалей

"Российскую сторону прежде всего беспокоит состояние здоровья и положение Скрипалей, втянутых англичанами в эту провокацию. Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию", - заявил российский министр.

По словам Лаврова, Лондон, расследуя дело Скрипалей, подменяет работу экспертов "пустыми заявлениями и мегафонной дипломатией", пишет Newsru.com.

Министр также возмущен тем, что мнимая причастность России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей спровоцировала решение властей США выслать в конце марта 60 сотрудников российских представительств и закрыть генеральное консульство в Сиэтле. По мнению Лаврова, ситуация в отношениях между Москвой и Вашингтоном продолжает деградировать.

Но Трамп все еще лучше Обамы

Как считают в МИД РФ, нынешний президент США Дональд Трамп по-прежнему готов наладить нормальный диалог между двумя странами и вывести российско-американские отношения "из искусственного тупика, в который их завела администрация Барака Обамы".

"Если от президента США и исходят какие-то позитивные импульсы, то они полностью нивелируются зашкаливающей русофобией в американском истеблишменте, где нашу страну выставляют угрозой, выступают за "системное сдерживание" России с использованием санкций и других инструментов давления. <...> Надеюсь, что здравый смысл со временем возьмет верх в вашингтонских коридорах власти", - заявил Лавров.

Расследование дела Скрипалей пока буксует

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по данным британской стороны, подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. По версии Лондона, это вещество разрабатывалось в России, и по этой причине страна несет ответственность за произошедшее. Москва категорически отвергает все обвинения.

Юлия Скрипаль выписана из больницы и продолжает лечение в неустановленном месте. Сергей Скрипаль остается в клинике в Солсбери. По данным властей, он постепенно идет на поправку.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

22 апреля воскресное издание британской газеты The Daily Mirror назвало имя предполагаемого отравителя бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным газеты, это 54-летний бывший сотрудник ФСБ, известный как Гордон и использовавший фиктивное имя Михаил Савицкис, а также еще два псевдонима. В полиции, на которую ссылается газета, полагают, что этот человек уже покинул Великобританию.