Определена самая смертоносная группа крови человека

Специалисты показали, что у пациентов с первой группой крови, получивших травмы, грозящие ранним летальным исходом или длительным периодом восстановления, вероятность смертности в среднем равна 28 процентам. А у пострадавших, имеющих другие группы крови, — 11 процентам, пишет lenta.ru.

Причины наблюдаемой связи ученые видят в том, что у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за худшей свертываемости крови, по сравнению с обладателями остальных групп. Данное обстоятельство, по мнению специалистов, связано с пониженным содержанием в крови первой группы фактора фон Виллебранда (гликопротеина плазмы крови).