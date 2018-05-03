Эксперт по недвижимости: такой бизнес - натуральное свинство!

Исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер объясняет, на чьей стороне правда и как жителям защитить себя от произвола.

По его словам, хотя с моральной точки зрения такой бизнес – натуральное свинство, закон позволяет требовать деньги за использование чужой собственности. «Совершенно абсурдно, что этот человек на протяжении многих лет пользуется отработанной схемой, да и до него подобное тоже практиковалось. Это показывает, что в систему давно вкралась ошибка, а государство никак не может ее исправить», - отметил Вахтер.

«В случае продажи дорог и инфраструктуры в частные руки, местные жители должны обладать правом их преимущественной покупки. Более того, - добавил Вахтер, - судебный пристав, которому предстоит заниматься открытыми торгами данной недвижимостью, обязан сообщить о предстоящем отчуждении и местным властям, и местным жителям. По-другому просто нельзя!»

«Когда объявление о выставлении на торги внутренних дорог опубликовано где-то в уголке страницы среди других официальных объявлений, это неправильно. Не стоит надеяться, что люди читают все подобные объявления, набранные, как правило, мелким шрифтом. Информирование заинтересованных сторон - это дело доброй воли. Жителей соответствующей улицы легко оповестить по их адресам», - сказал Вахтер.