Эксперт по недвижимости: такой бизнес - натуральное свинство!

В телевизионной программе ERR «Очевидец» (Pealtnägija), показанной в апреле, рассказывалось, что бизнесмен Константин Иванишвили, названный в программе дорожным террористом, скупает внутриквартальные дороги и требует с сотен семей денег за их использование.
Исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер объясняет, на чьей стороне правда и как жителям защитить себя от произвола.
По его словам, хотя с моральной точки зрения такой бизнес – натуральное свинство, закон позволяет требовать деньги за использование чужой собственности. «Совершенно абсурдно, что этот человек на протяжении многих лет пользуется отработанной схемой, да и до него подобное тоже практиковалось. Это показывает, что в систему давно вкралась ошибка, а государство никак не может ее исправить», - отметил Вахтер.
«В случае продажи дорог и инфраструктуры в частные руки, местные жители должны обладать правом их преимущественной покупки. Более того, - добавил Вахтер, - судебный пристав, которому предстоит заниматься открытыми торгами данной недвижимостью, обязан сообщить о предстоящем отчуждении и местным властям, и местным жителям. По-другому просто нельзя!»
«Когда объявление о выставлении на торги внутренних дорог опубликовано где-то в уголке страницы среди других официальных объявлений, это неправильно. Не стоит надеяться, что люди читают все подобные объявления, набранные, как правило, мелким шрифтом. Информирование заинтересованных сторон - это дело доброй воли. Жителей соответствующей улицы легко оповестить по их адресам», - сказал Вахтер.
«Но пока дороги остаются в частной собственности постороннего человека, люди должны прекратить заниматься самодеятельностью и начать добиваться правовой защиты в суде. Если соглашение не достигнуто, необходимо обратиться в суд, что может быть сложно и хлопотно, но зато приведет к справедливой оплате. Показательным прецедентом может служить следующее: в волости Раэ тот же Константин Иванишвили требовал с каждого дома по 50 евро в месяц за пользование дорогой, находящейся в его собственности. Суд постановил, что плата должна составлять 33 евро в год!» - добавил Вахтер.