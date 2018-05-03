Цена и качество: в Ласнамяэ открылся доступный фитнес-клуб

"В Эстонии самые высокие средние цены на посещение спортзалов. Основная задача Lemon Gym показать рынку, что цены такими быть не должны, а посещение спортзала можно предложить и по абсолютно доступным ценам, которые в сети Lemon Gym составляют всего 19 евро в месяц", скзал председатель правления сети Lemon Gym Харри Лийпа.

"После того как мы открыли свой первый клуб в Тарту, наши конкуренты незамедлительно ныли вынуждены пересмотреть свои прейскуранты в сторону понижения цен. То, что именно мы сумели заставить снижать цены и сделать спорт более доступным, для нас большая радость и в ближайшем будущем планируем открывать клубы в других городах Эстонии, чтобы продолжить наш тренд", добавил Лиийга

Особенно удачным получилось расположение клуба: на главной транспортной артерии Ласнамяэ - Мустакини и шоссе Лаагна. Все необходимая инфраструктура создана - есть и парковка, а тем, кто прибывает на общественном транспорте также не придется далеко идти - транспорт останавливается всего в сотне метров от клуба.

"В наш клуб ы ждем абсолютно всех жителей Ласнамяэ и тех, кто часто бывает по делам в этом районе Таллинна. В числе прочего в нашем клубе предусмторено все для тренировок людей с ограниченными физическими возможностями, и для них у нас есть все возможнсти для занятий спортом. Мы абсолютно уверены, что Lemon Gym Мустакиви - лучший клуб в Ласнамяэ".