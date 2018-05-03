Новая политическая сила выходит на старт

Основные позиции

Государственное управление и персональное государство. Э-государство нуждается в основательном обновлении, чтобы стать основным каналом общения между гражданином и государством.

Государственное управление, основанное на реформах. Управление, основанное на учреждениях, разумно частично заменить на управление, основанное на вызовах, для чего можно было бы ввести в следующих правительствах места министров вместе с командами и ресурсами с ограниченным временем работы для проведения реформ.

Экономика. Большое количество регуляций убивает предпринимательство, важна свобода предпринимательства. Мы должны развивать свои среды предпринимательства, образования, права и инфраструктуру таким образом, который привлек бы амбициозные предприятия, желающие делать бизнес через Эстонию, оставляя часть возможной дополнительной ценности здесь, в нашей экономике. Мы должны связать Эстонию, инвестируя во внутриреспубликанское сообщение и умный общественный транспорт, а также создать новые внешние связи, чтобы плотнее связать Эстонию с миром.

Здоровье. Ответственность людей за собственное здоровое поведение нужно премировать. Больничное лечение и подход, основанный на Больничной кассе, нужно заменить здоровым образом жизни и мышлением, основанным на фонде здоровья.

Образование. Пришло время для создания общей школьной модели Эстонии, при которой дети с эстонским, русским и другими родными языками учатся вместе. Важно и лучше связать между собой общее, профессиональное и высшее образования.

Окружающая среда. Использование природных запасов Эстонии должно создавать как можно большую дополнительную ценность и минимально нагружать окружающую среду. Упор должен быть на сельское хозяйство, предпочтение богатства жизни и ценность эстонских лесов, опирающиеся на сбалансированную экологичность.