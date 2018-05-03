Новая политическая сила выходит на старт

Сегодня пять человек сообщили на страницах газеты Postimees о создании движения, которое можно назвать собирательным именем «Эстония 200»: их отдаленная цель – уже теперь начать формировать 200-летнюю Эстонию.
Эти люди: руководитель ИТ-предприятия Nortal Прийт Аламяэ, исполняющая обязанности директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас, ученый-социолог Кристийна Тынниссон, руководитель детского фонда клиники Тартуского университета Кюллике Саар и член правления банка LHV Индрек Нууме, пишет Postimees.
Единственный из них, кто входил прежде в состав партии, это – Аламяэ, который 20 лет, до июня прошлого года, являлся членом IRL. Заявление о выходе он подал вместе с депутатами парламента Маргусом Цахкна и Марко Михкельсоном. В то же время, опыт участия в выборах есть только у Каллас, которая в 2015 году баллотировалась в Рийгикогу в Ида-Вирумаа по спискам Социал-демократической партии. Тогда она набрала 291 голос и в парламент не попала.
И хотя свою подпись под манифестом о создании политической силы поставили пять человек, Каллас сказала вчера, что до сих пор в этом деле принимали участие около 40 человек. Каллас и Аламяэ можно считать двумя основными руководящими фигурами, хотя Аламяэ (см. комментарий) исключает вариант стать профессиональным политиком и обещает и дальше руководить фирмой Nortal.
Движение пока не ставит себя ни на одну из сторон: праваяе-левая, либеральная-консервативная. «Мы сосредоточились на идеях. Мировоззрение вообще не было важным», - сказала Каллас.
По ее словам, движение возникло некоторое время назад: «Я присоединилась к нему в октябре, когда начали обсуждать темы интеграции и образования».
Осенью об их встречах писала Eesti Päevaleht, которая наткнулась на ту же компанию, в которой были также Цахкна и руководитель по продажам среди бизнес-клиентов Nordica Тоомас Уйбо на встрече с Пиритаском центре обучения Punane Puu. Но тогда никто из них не захотел говорить о совместном времяпрепровождении.
По словам Каллас, Цахкна работает с ними и сейчас, и в дальнейшем. Вчера Postimees не смог поймать депутата парламента, чтобы попросить его о комментарии.
Когда осенью писали о встречи компании, Цахкна сказал ERR, что в 2019 году скорее уйдет в частный сектор.
«Весьма вероятно в новом составе парламенте вы меня не увидите. Создавать новую партию я не стану. Но надеюсь, что есть группа людей, которая заставит имеющиеся партии работать так, чтобы возникли общественные дебаты, которые дадут Эстонии большие и отдаленные направления для движения», - сказал он.
Точно так, как тогда Цахкна сформулировал цели новой политической силы, видит их теперь и эта пятерка, сообщившая о своем желании принять участие в выборах.
По словам Каллас, у них есть важные идеи и долгосрочные темы, которые нынешние партии так и не решили: «Если сегодняшние партии примут наши темы и покажут способность создавать долгосрочные планы, то я не вижу причины для создания новой партии».
Однако Каллас не хочет быть наивной на случай противоположного сценария. «Будем честны: для того, чтобы оказать политическое давление, действительно нет иного варианта, как в какой-то момент создать партию, поскольку это единственный способ участия в работе власти в демократической системе. Я не исключаю, что кто-то из нас к осени создаст партию». Однако говорить о партии и выборах пока рано.
О создании такой силы говорил и председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме 22 апреля в радиопередаче «Räägime ajast». Он сказал, что если Артура Тальвика уберут с места руководителя Свободной партии, на базе Тальвика, Индрека Таранда и еще нескольких известных лиц сколотят новую политическую силу.
Имел ли Хельме в виду эту самую силу неясно, поскольку Postimees не удалось с ним связаться. Руководитель Свободной партии Артур Тальвик сказал вчера изданию, что его политическая судьба решится 12 мая на конгрессе партии, хотя он не баллотируется на пост председателя. Вступление в уже имеющиеся партии он исключает.
До сих пор в политических кулуарах в связи с новой политической силой упоминали имена депутата Марко Михкельсона и председателя Пыльваского волостного собрания Игоря Таро. Последний в субботу сообщил о своем выходе из IRL и сказал, что у него нет планов вступать в следующую партию.
Каллас не захотела говорить, участвуют эти люди в этом деле или нет. Никаких препятствий «Эстонии 200» ни для кого из желающих присоединиться не чинит.
«У людей не должно быть цели попасть в Рийгикогу, только желание найти решения для больших и серьезных дел. Те, кто хочет лишь рабочего места в парламенте, не должны идти с нами», - сказала Каллас.
Этим шагом «Эстония 200» дает еще более сильный стартовый сигнал выборам в Рийгикогу, которые пройдут в 2019 году. Возня на политическом ландшафте началась еще в апреле. Партия реформ выбрала себе нового руководителя в лице Каи Каллас. EKRE вновь утвердила руководителем Марта Хельме. Место руководителя Свободной партии будет занято уже в этом месяце. Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский отказался от поста министра здравоохранения и труда и подготовил это место для недавнего чиновника Государственной канцелярии Рийны Сиккут. Центристская партия отдала портфель министра государственного управления Яака Ааба давнему пиарщику Янеку Мягги. В то же время, несколько депутатов парламента сообщили, что больше не будут баллотироваться и совсем уходят из Рийгикогу.
Однако сообщение о создании новой политической силы за десять месяцев до выборов – это настоящий взрыв на политическом ландшафте, который дает сигнал о том, что борьба за каждое место в следующем составе парламента будет крайне ожесточенной.
В таком шаге нет ничего нового для европейской, да и мировой политик последних лет. Например, французы весной прошлого года выбрали в президенты Эммануэля Макрона, который до сих пор участвовал в политике лишь эпизодически. Созданная им политическая силу «En Marche» («Вперед, Республика!») выиграла и парламентские выборы во Франции. Такие же протестные выборы в действительности проходили по всей Европе, поскольку люди чувствуют, что имеющиеся политические силы с ними не разговаривают.
По словам Каллас, для достижения успеха на выборах они не хотят напрямую использовать лишь протестные настроения: «Эта часть становится важной тогда, когда хотят получить власть. Наши амбиции не заключаются в получении власти. Наши амбиции – занять в политических дискуссиях место группы давления».
«Мы хотим своими идеями бросить перчатку нынешним партиям: они дерутся, спорят о ставках налогов, или о том, станет ли главной темой следующих выборов повышение пенсий. Но это лишь предвыборные лозунги из двух-трех слов. В действительности есть шесть крупных тем, которыми нужно начинать заниматься. Некоторые из них очень неудобны, поскольку нужно принимать решения, которые не понравятся определенным группам избирателей партий».
КОММЕНТАРИЙ
Прийт Аламяэ, председатель правления Nortal
Я поддерживаю запуск нового политического движения, поскольку убежден, что общественная дискуссия в Эстонии нуждается во встряске. Опубликованный сегодня манифест – это постановка проблем, показывающих целый ряд направлений, которые больше нельзя не замечать.
Из своего предпринимательского опыта знаю, что внешнее давление, это то, что заставляет подняться с насиженного места. Конкуренция – это сила, толкающая вперед и, конечно же, это действует и в политике. Поэтому я готов поставить и свое имя под этим вызовом. Надеемся, что вместе с другими деятельными людьми мы сможем запустить что-то, что заставит нас включить мозги и принесет в повестку дня крупные и местами даже неприятные темы, которыми зачастую не хотят заниматься. Я не стану профессиональным политиком и продолжу свою деятельность в предпринимательстве.
Кюллике Саар (35)
Руководитель детского фонда клиники Тартуского университета
Получила степень магистра на экономическом факультете Тартуского университета и работала специалистом городского развития в Тартуской городской управе.
Прийт Аламяэ (39)
Основатель и руководитель предприятия по разработке программного обеспечения Nortal (бывший Webmedia Group)
Предприниматель 2011 года и обладатель знака «Белая звезда» IV класса
Один из основателей детского фонда клиники Тартуского университета
Кристийна Тыннисон (41)
Ученый-социолог и директор Института политических исследований Johan Skytte Тартуского университета (находится в отпуске за уходом за ребенком)
Председатель совета Научного и культурного фонда Domus Dorpatensis, бывший исполнительный директор
Кристина Каллас (42)
С 2015 года исполняющая обязанности директора Нарвского колледжа Тартуского университета
2011-2015 председатель правления MTÜ Eesti Pagulasabi (Помощь беженцам)
Заканчивает докторское обучение в Тартуском университете, тема работы – этнополитическая парадигма меняется в многонациональных странах
Индрек Нууме (42)
Член правления и руководитель банковского дела для предприятий банка LHV
В 2015 году купил обанкротившуюся мызу Кыйма в Пярнуском уезде, поскольку из этих краев были его предки
Чемпион Эстонии по настольному футболу.
Основные позиции
Государственное управление и персональное государство. Э-государство нуждается в основательном обновлении, чтобы стать основным каналом общения между гражданином и государством.
Государственное управление, основанное на реформах. Управление, основанное на учреждениях, разумно частично заменить на управление, основанное на вызовах, для чего можно было бы ввести в следующих правительствах места министров вместе с командами и ресурсами с ограниченным временем работы для проведения реформ.
Экономика. Большое количество регуляций убивает предпринимательство, важна свобода предпринимательства. Мы должны развивать свои среды предпринимательства, образования, права и инфраструктуру таким образом, который привлек бы амбициозные предприятия, желающие делать бизнес через Эстонию, оставляя часть возможной дополнительной ценности здесь, в нашей экономике. Мы должны связать Эстонию, инвестируя во внутриреспубликанское сообщение и умный общественный транспорт, а также создать новые внешние связи, чтобы плотнее связать Эстонию с миром.
Здоровье. Ответственность людей за собственное здоровое поведение нужно премировать. Больничное лечение и подход, основанный на Больничной кассе, нужно заменить здоровым образом жизни и мышлением, основанным на фонде здоровья.
Образование. Пришло время для создания общей школьной модели Эстонии, при которой дети с эстонским, русским и другими родными языками учатся вместе. Важно и лучше связать между собой общее, профессиональное и высшее образования.
Окружающая среда. Использование природных запасов Эстонии должно создавать как можно большую дополнительную ценность и минимально нагружать окружающую среду. Упор должен быть на сельское хозяйство, предпочтение богатства жизни и ценность эстонских лесов, опирающиеся на сбалансированную экологичность.