Инаугурация Путина по-новому: СМИ узнали подробности о церемонии 7 мая

Во время прошлых инаугураций Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта Федеральной службы охраны (ФСО). Однако, по словам источника, возможно, в этот раз от торжественного проезда кортежа по Москве к Кремлю будет решено отказаться, передает NEWSru.

Впрочем, окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден. Ранее источники СМИ говорили, что программу мероприятия планируется согласовать в ближайшее время.

Причины возможного отказа от проезда кортежа в день инаугурации источник агентства не уточнил.

Между тем ранее предполагалось, что глава государства приедет на свою инаугурацию на новом отечественном лимузине, созданном для него в рамках проекта «Кортеж».