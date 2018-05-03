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Инаугурация Путина по-новому: СМИ узнали подробности о церемонии 7 мая

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Владимир Путин.

ФОТО: Scanpix

Инаугурация президента Владимира Путина может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве. Об этом сообщил источник РИА «Новости», знакомый с организацией подготовки мероприятия.

Во время прошлых инаугураций Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта Федеральной службы охраны (ФСО). Однако, по словам источника, возможно, в этот раз от торжественного проезда кортежа по Москве к Кремлю будет решено отказаться, передает NEWSru.

Впрочем, окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден. Ранее источники СМИ говорили, что программу мероприятия планируется согласовать в ближайшее время.

Причины возможного отказа от проезда кортежа в день инаугурации источник агентства не уточнил.

Между тем ранее предполагалось, что глава государства приедет на свою инаугурацию на новом отечественном лимузине, созданном для него в рамках проекта «Кортеж».

Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая. Глава государства прибудет в Кремль и произнесет текст присяги. После официального вступления в должность Путин отправит в отставку правительство и сформирует новый кабинет.

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