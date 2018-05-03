Полезно: как использовать пространство за дверью

Любую квартиру можно сделать просторнее, если правильно организовать хранение. Вот как можно грамотно использовать пространство за дверью в любой части дома или квартиры.

На кухне

Хранение специй

Поставьте за дверью небольшой деревянный стеллаж с полками и отделениями. Чтобы специи не падали, когда кто-то сильно хлопнет дверью, закрепите рейлинг.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Место для кухонных аксессуаров

Разместите за дверью крючки для полотенец и кухонных прихваток. Там же можно хранить легкие сковородки, лопатки или венчики.

Спрячьте гладильную доску

Ее можно просто прислонить к стене или повесить на крючки. Чтобы доска не выглядела небрежно, чехол для нее должен быть чистым и аккуратным.

В ванной

Уголок для полотенец

За дверью слишком мало места? Просто повесьте плоский полотенцесушитель или крючки.

Подвесные корзины

За дверью на крючки можно повесить плетеные ящики. В них удобно хранить полотенца, косметические средства или фен.

В комнате

Подвесной шкаф

Совсем не обязательно устанавливать за дверью шкаф от пола до потолка. Используйте подвесной и храните на полках сувениры или книги. А сбоку на крючке — шляпы или шарфы.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Книжные полки

Если в квартире мало места для хранения книг, воспользуйтесь пространством за дверью. Поставьте узкий шкаф или полки глубиной до 25 см. Такой вариант отлично подходит для детской комнаты, в которой будут уместны яркие обложки.

Хранение галстуков или ремней

В шкафу часто не хватает места для сумок, шляп и украшений. Чтобы разместить все аксессуары, достаточно установить крепление за дверью.

В прихожей

Вешалка в прихожей

В прихожей практически всегда мало места! Решить эту проблему можно, если прикрепить на стене за дверью крючки. Так у вас появится дополнительное место для размещения зонтов, сумок или верхней одежды гостей.

Место для обуви

Подвесной органайзер решит проблему нехватки места на полу. На таких полках лучше хранить весеннюю и летнюю обувь, которую нужно меньше чистить от грязи и пыли, чем зимнюю.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Место для зеркала