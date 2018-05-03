Полезно: как использовать пространство за дверью

Если у вас небольшая квартира, постарайтесь извлечь пользу из каждого квадратного сантиметра. Наш информационный партнер - сайт InMyRoom предлагает по максимуму задействовать... двери!
Любую квартиру можно сделать просторнее, если правильно организовать хранение. Вот как можно грамотно использовать пространство за дверью в любой части дома или квартиры.
На кухне
- Хранение специй
Поставьте за дверью небольшой деревянный стеллаж с полками и отделениями. Чтобы специи не падали, когда кто-то сильно хлопнет дверью, закрепите рейлинг.
- Место для кухонных аксессуаров
Разместите за дверью крючки для полотенец и кухонных прихваток. Там же можно хранить легкие сковородки, лопатки или венчики.
- Спрячьте гладильную доску
Ее можно просто прислонить к стене или повесить на крючки. Чтобы доска не выглядела небрежно, чехол для нее должен быть чистым и аккуратным.
В ванной
- Уголок для полотенец
За дверью слишком мало места? Просто повесьте плоский полотенцесушитель или крючки.
- Подвесные корзины
За дверью на крючки можно повесить плетеные ящики. В них удобно хранить полотенца, косметические средства или фен.
В комнате
- Подвесной шкаф
Совсем не обязательно устанавливать за дверью шкаф от пола до потолка. Используйте подвесной и храните на полках сувениры или книги. А сбоку на крючке — шляпы или шарфы.
- Книжные полки
Если в квартире мало места для хранения книг, воспользуйтесь пространством за дверью. Поставьте узкий шкаф или полки глубиной до 25 см. Такой вариант отлично подходит для детской комнаты, в которой будут уместны яркие обложки.
- Хранение галстуков или ремней
В шкафу часто не хватает места для сумок, шляп и украшений. Чтобы разместить все аксессуары, достаточно установить крепление за дверью.
В прихожей
- Вешалка в прихожей
В прихожей практически всегда мало места! Решить эту проблему можно, если прикрепить на стене за дверью крючки. Так у вас появится дополнительное место для размещения зонтов, сумок или верхней одежды гостей.
- Место для обуви
Подвесной органайзер решит проблему нехватки места на полу. На таких полках лучше хранить весеннюю и летнюю обувь, которую нужно меньше чистить от грязи и пыли, чем зимнюю.
- Место для зеркала
Открывающаяся внутрь входная дверь — редкость. Однако, если это ваш случай, поместите за ней зеркало. Внизу сделайте полочку для ключей или подставку для зонтов.