четверг, 3 мая 2018 г.
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Полезно: как использовать пространство за дверью

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ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если у вас небольшая квартира, постарайтесь извлечь пользу из каждого квадратного сантиметра. Наш информационный партнер - сайт InMyRoom предлагает по максимуму задействовать... двери!

Любую квартиру можно сделать просторнее, если правильно организовать хранение. Вот как можно грамотно использовать пространство за дверью в любой части дома или квартиры.

На кухне

  • Хранение специй

Поставьте за дверью небольшой деревянный стеллаж с полками и отделениями. Чтобы специи не падали, когда кто-то сильно хлопнет дверью, закрепите рейлинг.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

  • Место для кухонных аксессуаров

Разместите за дверью крючки для полотенец и кухонных прихваток. Там же можно хранить легкие сковородки, лопатки или венчики.

  • Спрячьте гладильную доску

Ее можно просто прислонить к стене или повесить на крючки. Чтобы доска не выглядела небрежно, чехол для нее должен быть чистым и аккуратным.

В ванной

  • Уголок для полотенец

За дверью слишком мало места? Просто повесьте плоский полотенцесушитель или крючки.

  • Подвесные корзины

За дверью на крючки можно повесить плетеные ящики. В них удобно хранить полотенца, косметические средства или фен.

В комнате

  • Подвесной шкаф

Совсем не обязательно устанавливать за дверью шкаф от пола до потолка. Используйте подвесной и храните на полках сувениры или книги. А сбоку на крючке — шляпы или шарфы.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

  • Книжные полки

Если в квартире мало места для хранения книг, воспользуйтесь пространством за дверью. Поставьте узкий шкаф или полки глубиной до 25 см. Такой вариант отлично подходит для детской комнаты, в которой будут уместны яркие обложки. 

  • Хранение галстуков или ремней

В шкафу часто не хватает места для сумок, шляп и украшений. Чтобы разместить все аксессуары, достаточно установить крепление за дверью.

В прихожей

  • Вешалка в прихожей

В прихожей практически всегда мало места! Решить эту проблему можно, если прикрепить на стене за дверью крючки. Так у вас появится дополнительное место для размещения зонтов, сумок или верхней одежды гостей.

  • Место для обуви

Подвесной органайзер решит проблему нехватки места на полу. На таких полках лучше хранить весеннюю и летнюю обувь, которую нужно меньше чистить от грязи и пыли, чем зимнюю. 

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

  • Место для зеркала

Открывающаяся внутрь входная дверь — редкость. Однако, если это ваш случай, поместите за ней зеркало. Внизу сделайте полочку для ключей или подставку для зонтов.

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