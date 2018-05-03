Датский финансовый надзор не стал наказывать Danske Bank за отмывание денег в эстонском филиале

В принятом 3 мая решении финансовый надзор Дании главным образом предписал Danske Bank увеличить внутренний контроль и обеспечить соблюдение различных правил. Также отмечается, что в будущем банк должен будет корректнее общаться с инспекцией.

В своих восьми внушениях финансовый надзор указывает на недостатки в деятельности Danske Bank, благодаря которым стало возможным отмывание денег посредством эстонского филиала банка. Финансовая инспекция отметила слабость внутреннего контроля, нежелание в достаточной мере изучать поступившие от информаторов сообщения об отмывании денег, нежелание достаточно быстро расследовать случаи отмывания денег и затянутую смену эстонского руководства.

«Мы крайне серьезно относимся к критике от финансового надзора, - сказал председатель правления Danske Bank Томас Борген. - Мы согласны, что нам следовало быстрее осознать серьезность и масштаб связанной с Эстонией проблемы и отреагировать быстрее и решительнее».

По словам Боргена, банк за последние годы увеличил борьбу с отмыванием денег, в банке ей занимается более 900 человек.

Он добавил, что прошлое изменить нельзя, но банк сосредоточится на том, как избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

Эстонский филиал Danske Bank связан с обширным отмыванием денег. Эстонская финансовая инспекция в том числе провела в эстонском филиале банка Danske в 2014 году проверки, в ходе которых были выявлены крупномасштабные, продолжительные и систематические нарушения норм борьбы с отмыванием денег.

В прошлом году финансовый надзор Дании сообщил, что в деятельности банка выявлены серьезные недостатки в предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма, и обвинил его в недостаточном надзоре за рисками отмывания денег в эстонском филиале.

В сентябре прошлого года Danske Bank сообщил, что расширил расследование клиентов и переводов эстонского филиала за период 2007-2015. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен.

В октябре парижский суд первой инстанции начал расследование по потенциальному случаю отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank за период 2008-2011. По данным датской деловой газеты Berlingske, французское следствие связано со случаем российского адвоката Сергея Магнитского.