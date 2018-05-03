Миксера просят запретить въезд двум российским судьям и одному сотруднику ФСБ

"Речь идет о дополнении списка Магнитского, позволяющего устанавливать персональные визовые санкции в отношении лиц, о которых есть данные, что они причастны к нарушению прав человека, повлекшему тяжелые последствия. В данном случае тяжелое последствие выражается в лишении свободы человека за его политические убеждения. Обращение к Свену Миксеру обусловлено тем, что Эстонская Республика была первой страной ЕС, которая в 2016 году приняла так называемый Акт Магнитского", - заявил один из авторов обращения, директор Центра Европейских Инициатив Евгений Криштафович.

28-летний гражданин России Дмитрий Третьяков был арестован в марте этого года по подозрению в экстремистской деятельности в интернете, а именно: он перепостил в антикоррупционной группе в сети Telegram текст живущего на Украине российского журналиста Аркадия Бабченко с анализом состоявшихся недавно в России массовых протестов оппозиции. Текст Бабченко и сегодня находится в свободном доступе на различных каналах социальных медиа, однако УФСБ по Приморскому краю посчитала его репост экстремизмом, возбудила уголовное дело и потребовала ареста Дмитрия Третьякова. Районный суд Владивостока, а затем и краевой суд утвердили его арест.

"Мы, подписавшие заявление, убеждены, что причиной преследования господина Третьякова является его общественная деятельность, в том числе в качестве юриста штаба Алексея Навального в Приморском крае. Поэтому мы ходатайствуем об установлении визовых ограничений как в отношении требовавшего его ареста следователя ФСБ Дениса Макаренко, так и в отношении судей районного суда Александра Рыбакова и краевого суда Елены Данилочкиной", - заявил Криштафович.

"Этим мы хотим показать всем, кто нарушает права человека в любой точке мира, что они не уйдут от ответственности только потому, что действуют где-то на другом конце Земли и вдали от крупных центров. Ни одно политически мотивированное судебное решение или постановление, которое влечет за собой тяжелые личные последствия для инакомыслящих, не останется без внимания и международных санкций. Для этого список Магнитского и создавался", - добавил он.