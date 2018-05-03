Интервью с пилотом: все началось, когда я упал с пятого этажа

- Как вы поняли, что с самолетом что-то не так?

- Поначалу мы и не поняли. После взлета диспетчер сказал нам по радио, что был слышен громкий хлопок, и взлетная полоса усыпана крупными кусками покрышки. Мы, конечно, слышали шум после взлета, но полагали, что это другая вещь, которая иногда случается – когда наземная служба снимает наушники, чтобы поговорить, и забывает закрыть один люк. С самолетом от этого ничего не происходит, но он просто издает немного другой звук, и мы подумали, что это люк остался открыт.

- Но вы не слышали хлопка?

- Не слышал. В самолете шум был такой сильный, что мы не сразу поняли. Пассажиры, вероятно, тоже не слышали или, по крайней мере, информация об этом до нас не дошла. Мы впервые узнали все-таки от диспетчеров.

- Как вы отнеслись к вниманию прессы, которое сопутствовало экстренной посадке?

- Весь этот инцидент был сильно раздут. Мы не объявляли чрезвычайную ситуацию, диспетчеры тоже. Потом было сказано, что решение вызвать на место спасательные службы было принято аэропортом. Мы не ожидали такого большого приема и, лишь когда сели, увидели, сколько машин нас ждет и сколько людей стоит за оградой. Это было довольно интересно. Но, к счастью, у нас было то преимущество, что мы не должны были сразу давать интервью. Нас вывели через другой выход, а не оттуда, откуда прибывают обычные пассажиры и где ждали все камеры. Мы были за это благодарны аэропорту.

Фирма сразу же созвала кризисное совещание. И когда вечером я пришел домой, капитан позвонил мне и мы еще немного поговорили об этом. На следующее утро позвонили из фирмы и спросили, хочу ли я выходной и поговорить с психологом. Я сказал, что нет. Я чувствовал себя хорошо и с тем же капитаном мы отправились в тот же рейс другим самолетом. Все прошло прекрасно. После этого не было никакого беспокойства.

- Сколько экстренных посадок вам пришлось осуществить за вашу карьеру?

- К счастью, ни одной, и надеюсь, что их не будет. В карьере большинства пилотов их не случается, но, конечно, мы всегда готовы к тому, что что-то может случиться. Тренировки по экстренному приземлению у нас проходят каждые шесть месяцев.

Но тот случай, о котором мы говорили, не был экстренной посадкой. Это было абсолютно нормальное приземление, совершенно обычное для пассажиров, да и для нас это не было экстренной посадкой в прямом смысле. Мы, конечно, вернулись, но это не было экстренной посадкой. В авиации всегда лучше перебдеть, чем недобдеть.