Эльмар Вахер: секретные операции, как та, в которой принимал участие Эстон Кохвер, будут проводиться и впредь

Ведущий передачи Айнар Рууссаар напомнил, что русские похитили Эстона Кохвера тогда, когда департамент создал на эстонско-российской границе «маленькое окно», чтобы Полиция безопасности смогла провести свою работу.

Вахер отметил, что в действительности это была «нормальная операция»: «Они были, есть и будут в будущем».

На вопрос Рууссаара, чтобы будет с такими секретными операциями после того, как Эстония построит свою восточную границу, Вахер ответил, что «нужно будет работать по-другому». «Я не могу сказать, как, но я заверяю вас, что военная разведка, спецслужбы, Полиция безопасности, Департамент внешней разведки и полиция каждый день ведут там очень крепкую совместную работу».

Вахер сказал, что лучше всего границы укрепляют международные соглашения, в то же время, России сейчас нельзя доверять: «Мы понимаем, что наш сосед такой, что может сказать, мол, не думай вообще об этом, а сам будет с нами играть».

По его словам, пограничная служба России – это же, по сути, 2-ой отдел ФСБ, через который оттуда координируют охрану границы.

В качестве важного фактора охраны границы руководитель Департамента полиции и погранохраны привел устрашение. «Если мы говорим о нелегалах, которые хотят незаконно попасть в Эстонию, то для них, конечно, играет роль то, откуда удобнее всего прийти, откуда прийти менее всего неудобно. Это мы видим и сейчас», - сказал Вахер.

Говоря о нелегальных пересечениях границы, руководитель департамента привел в пример случай, когда пограничники увидели головы животных, плывущих через реку, а в действительности за этим шоу скрывался переправщик контрабандных сигарет, двигавшийся в сторону Эстонии.

Третьим важным средством защиты границы Вахер назвал технику, которая становится все дороже.